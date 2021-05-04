Как норильчане могут установить приборы учёта электричества, холодной и горячей воды

Согласно ст. 13 гл. 3 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приборы учёта холодной и горячей воды собственники должны устанавливать самостоятельно и за свой счёт.

Заявления на установку приборов учёта холодной, горячей воды принимаются в Муниципальном казенном учреждении «Управление жилищно-коммунального хозяйства», расположенном по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 7. Дополнительную информацию можно получить по телефону 43-70-40.

В чём преимущество использования приборов учёта? При их использовании собственники оплачивают коммунальные услуги по факту потребления воды, а не по нормативу, что заметно экономит бюджет.

Что касается установки приборов учёта электроэнергии, то в связи с поправками в федеральный закон их установкой занимаются гарантирующие поставщики, проще говоря, коммерческие организации. Функции таких компаний заключаются в том, что они закупают электроэнергию и мощность оптом, а потом заключают договоры на её передачу с сетевыми компаниями.