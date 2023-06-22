Как обрести равновесие и счастье в Норильске? Ответы — на «Пикнике»

По традиции организаторами мероприятия выступают активные горожане, в том числе участники благотворительной программы «Мир новых возможностей», программы корпоративного волонтёрства «Комбинат добра» и проекта «В хорошей компании», поддержку оказывает компания «Норникель».

«Формат «Пикника» неизменен — это праздник от горожан для горожан, ярмарка творческих проектов и инициатив, которые делают жизнь в Норильске разнообразной, яркой и интересной. Неспроста темой фестиваля в этом году мы выбрали счастье города и горожанина, так как компания стремится к тому, чтобы Норильск был привлекательным для жизни и притягивал туристов.

«Пикник-2023» — это не только время отдыха и развлечений, но и уникальный способ для городского сообщества обменяться идеями и вместе создавать новые активности для развития Норильска и собственного благополучия», — пояснила Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Фестиваль объединяет шесть сфер колеса баланса, которые отражают различные аспекты благополучия. Горожанам предоставляется возможность принять участие в спортивных соревнованиях и фитнес-мероприятиях, которые помогают поддерживать активный и здоровый образ жизни. Интерактивные мастер-классы и лекции направлены на раскрытие потенциала и развитие навыков. Здесь можно создать уникальные художественные композиции, погрузившись в креативный процесс совместно с другими горожанами. И познакомиться с инициативами по развитию пространства вокруг себя и созданию комфортного бэкграунда для счастливой жизни. Также будут подготовлены локации для семейного отдыха. В зоне «Созидание» можно воплотить в жизнь идеи, направленные на сохранение нашей планеты.

«Пикник «Город — это мы!» проводится с 2015 года. Это ярмарка-демонстрация социальных проектов участников благотворительной программы «Мир новых возможностей». Фестиваль проходит ежегодно в Норильске, Чите и Мончегорске. В каждом регионе — более 1500 участников. В 2021 году фестиваль был признан Лучшим социальным событием на XII конкурсе «Лучшая event-команда».