Как поедем в мае

С 1 мая появится возможность через Единый портал госуслуг оформлять договоры купли–продажи подержанных автомобилей. Об этом говорится в проекте приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. На сайте появится специальный модуль, который даст возможность сторонам дистанционно заключать договоры купли–продажи. Воспользоваться такой формой можно будет при условии, что обе стороны сделки являются физическими лицами. Плюс удалённого оформления электронного документа в том, что данные об изменении собственника автоматически поступают в базу данных ГИБДД и ФНС (Федеральную налоговую службу).

Чтобы оформить сделку, продавцу нужно будет выбрать соответствующую функцию, а затем ввести информацию о покупателе в веб–версии сайта либо через приложение. Все остальные действия система выполнит сама, направив договор в личный кабинет покупателя, которому необходимо будет авторизоваться и подтвердить сделку. После чего уведомления уйдут в ГИБДД и ФНС. В десятидневный срок после совершения сделки покупатель должен будет получить в МВД или МФЦ свидетельство о регистрации и сделать отметку в ПТС (паспорт технического средства), если он в бумажном формате.

Сейчас при продаже авто владельцу надлежит составлять письменный договор в свободной форме в трёх экземплярах — один оставить у себя, другой отдать новому хозяину, а третий передать в РЭО ГИБДД.

С 1 мая за высадку из автобуса ребёнка–безбилетника в возрасте до 16 лет водитель и кондуктор заплатят штраф. Штраф для водителя составит пять тысяч рублей, для кондуктора или контролёра — от 20 до 30 тысяч рублей. 24 февраля Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете высадки из транспорта детей– безбилетников, которые едут без взрослых. Документ вступил в силу 7 марта. Новый законопроект является сопутствующим, и изменения будут внесены в уже прошедший первое чтение проект об усилении ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути.

Майские перемены коснулись и нарушения правил пересечения железнодорожных путей. Информация уже опубликована на официальном интернет–портале правовой информации. Раньше размер штрафа за это правонарушение составлял одну тысячу рублей, теперь он увеличился в пять раз. Кроме того, водителю придётся попрощаться с водительским удостоверением на три–шесть месяцев. Раньше штрафовали за проезд на запрещающие сигналы светофора, под опущенный шлагбаум и игнорирование сигналов дежурного сотрудника. А теперь к ответственности привлекут и тех, кто на нерегулируемых переездах рискнёт пересечь железнодорожное полотно в пределах видимости приближающегося поезда или иного рельсового транспортного средства.

Верховный суд поставил точку в многочисленных спорах по поводу наказания за грязные автомобильные номера. Теперь за номер, специально заляпанный грязью, можно лишиться прав. Инспектор ГИБДД может оформить протокол по части 2 статьи 12.2 «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрацион-

ных знаков» и направить дело в суд. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей и лишения прав на срок от одного до трёх месяцев.