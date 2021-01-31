Пенсионный фонд России сообщает об изменениях в области пенсионного и социального обеспечения в 2021 году.

Прибавка к пенсии

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%. В результате индексации страховая пенсия по старости по Красноярскому краю вырастет в среднем на 1047 рублей, а её среднегодовой размер составит 17 677 рублей. Страховые пенсии в крае получают 764 тысячи пенсионеров.

При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от её размера. Чем выше приобретённые гражданином в течение трудовой деятельности пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

Работающие пенсионеры, как и раньше, получают пенсию в привычном размере. После окончания трудовой деятельности им начнут выплачивать пенсию в актуализированном размере с учётом всех повышений, имевших место в период работы.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, повысятся с 1 апреля 2021 года. По прогнозам, они вырастут не менее чем на 2,6%.

Законное право

Предполагается, что с 1 февраля не менее чем на 3% увеличатся ежемесячные денежные выплаты, которые получают федеральные льготники: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, инвалиды всех групп, в том числе дети–инвалиды. В Красноярском крае пенсию по государственному обеспечению, в том числе и социальные пенсии, получают 82 тыс. человек. Ежемесячную денежную выплату — более 216 тыс. человек.

Начиная с 2019 года граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории нашей страны, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской Республиках, являющиеся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, принимавшие непосредственное участие в военных действиях 1941–1945 годов включительно, ежегодно получают единовременную выплату ко Дню Победы. Её размер в 2021 году составит 10 000 руб.

Возрастные рамки

Стоимость пенсионного коэффициента в 2021 году составит 98,86 рубля (в 2020 году — 93 рубля). При этом минимальные требования к стажу и пенсионным коэффициентам увеличиваются каждый год. В 2020 году, чтобы получить право на страховую пенсию, нужно было иметь минимум 11 лет официального страхового стажа и 18,6 пенсионного коэффициента. В 2021 году требуется уже не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.

Между тем, в ПФР озвучили возраст выхода на пенсию в 2021 году. Пенсии в этом году назначаются на полтора года раньше нового пенсионного возраста, так как переходный период его повышения продолжается. «В 2021 году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января он вырос ещё на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на полтора года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет — женщинам и в 61,5 лет — мужчинам», — говорится в сообщении на официальном сайте ПФР.

В фонде напомнили и о том, что для многих россиян выход на пенсию остался в прежних границах. Это относится к людям, имеющим льготы по досрочному получению пенсии — например, шахтёрам, горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и ряду других категорий граждан.

Досрочный выход на пенсию сохранился у педагогов, врачей и представителей некоторых творческих профессий. Пенсия им оформляется с учётом переходного периода, который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Жители Севера в этом году продолжают выходить на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста, но с учётом переходного периода.

По предварительным данным ПФР, за прошлый год фонд назначил 1,4 миллиона страховых и государственных пенсий. Большинство назначений (свыше 870 тысяч) пришлось на страховые пенсии по возрасту.

Добавим, что с 2021 года Пенсионный фонд будет информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счёта, накопленном стаже и предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на портале госуслуг. Сведения планируется обновлять один раз в три года.

В новом статусе

С введением в действие пенсионной реформы в Российской Федерации появился новый статус, который присваивается людям предпенсионного возраста. Согласно законодательству РФ льготы для предпенсионеров в 2021 году будут назначаться по достижении возраста 53 лет для женщин и 58 лет для мужчин. Перечень льгот закреплён в законодательных актах РФ, государственных и региональных. В связи с этим порядок и условия их предоставления отличаются, в том числе по возрастным критериям и территории проживания.

Граждане, достигшие предпенсионного возраста, вправе рассчитывать на дополнительные гарантии в сфере трудовой занятости. К ним относятся: повышение максимального пособия по безработице; предоставление выходных дней для прохождения диспансеризации; защита от необоснованного увольнения; переобучение. Лицам, желающим усовершенствовать профессиональные навыки, предоставляется возможность поступления на бесплатные курсы. При этом факт наличия или отсутствия трудоустройства значения не имеет. Организацией таких курсов занимаются центры занятости.

Тем, кто обучается по очной форме, положена стипендия. Длительность обучения в среднем составляет три месяца, программа определяется в зависимости от специализации. Работники, имеющие статус предпенсионеров, вправе использовать два дополнительных выходных дня в год для проведения диспансеризации. Периоды заранее согласовываются с работодателем, а по окончании процедур ему предоставляются подтверждающие документы, выданные медучреждением — выписки и справки.

За отказ в приёме на работу граждан данной категории, а также за их необоснованное увольнение работодатель несёт уголовную ответственность. Норма закреплена в УК РФ (ст. 144). В то же время работник предпенсионного возраста не имеет никаких преимуществ перед другими сотрудниками, если расторжение трудового договора производится в связи с сокращением штата. Помимо этого, работодатель освобождается от ответственности в следующих случаях прекращения трудовых отношений: истечение срока договора; ликвидация компании; нарушение трудовой дисциплины либо ненадлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей.

Подарок ко дню рождения

С 1 января 2021 года размер материнского (семейного) капитала проиндексирован на 3,7%. Он составляет: 483 881,83 рубля (в 2020 году — 466 617 рублей) за первого ребёнка; при рождении (усыновлении) второго ребёнка сумма увеличится на 155 550 рублей (в 2020 году — на 150 000 рублей), если право на материнский (семейный) капитал возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка; 639 431,83 рубля (в 2020 году — 616 617 рублей) за второго или третьего и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало. Также на 3,7% будет проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, которую семьи ещё не использовали.

12 месяцев

Одно из наиболее популярных направлений расходования средств материнского капитала — ежемесячная выплата. Размер ежемесячной выплаты в Красноярском крае из средств материнского капитала в 2021 году увеличится и составит 13 763 руб. (сейчас — 13 192 руб.). Для назначения выплаты доход на одного члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного населения. В нынешнем году это 27 838 руб. (26 850 руб. — в 2020 году). Выплату можно получать до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.