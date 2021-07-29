Как получить сведения из электронной трудовой книжки

Электронная трудовая книжка была введена с 1 января 2020 года. Она содержит все данные о трудовой деятельности гражданина: о работодателях и периодах работы, должностях, профессиях, специальностях, квалификации, основаниях для прекращения трудового договора и т. д.

Получить необходимые сведения можно в электронном и бумажном вариантах:

– в электронном виде — в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России и на портале «Госуслуги»;

– в бумажном формате — в МФЦ и в клиентской службе ПФР по месту жительства.

В случае если в Пенсионный фонд были предоставлены неточные данные о трудовой деятельности сотрудника, то работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения. При необходимости корректировки индивидуального лицевого счёта можно обратиться в клиентскую службу ПФР с заявлением либо подать заявление через портал «Госуслуг».

В Пенсионном фонде напоминают, что для граждан, устраивающихся на работу впервые, трудовая книжка ведётся только в электронном формате.