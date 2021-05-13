Как проходит процедура вакцинации от COVID-19

Вакцинация проходит по предварительной записи. Записаться на прививку норильчане могут любым удобным способом — в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги», а также в медучреждениях. Во всех городских пунктах вакцинации имеется достаточное количество вакцины, что позволяет записаться на ближайшее время.

Перед прививкой пациент заполняет документы, где указывает контактную информацию. Врач проводит осмотр и измеряет уровень кислорода в крови. Также перед прививкой вас проинформируют о возможных реакциях после вакцинации.

Первый компонент ставят внутримышечно. Второй компонент необходимо поставить ровно через 21 день. В случае недомогания следует позвонить в больницу и сообщить об этом. В таком случае дату постановки второго компонента вакцины перенесут. После первой инъекции в течение 42 дней у человека будет формироваться иммунитет к инфекции. В этот период важно соблюдать все профилактические меры.

В течение трёх дней после прививки врачи рекомендуют:

– не посещать баню и сауну;

– избегать чрезмерных физических нагрузок;

– не принимать алкоголь.

Также в случае повышения температуры можно принять жаропонижающие средства, а при покраснении, отёчности, болезненных ощущениях в месте инъекции — противогистаминные средства.

После того как гражданин получит оба компонента вакцины, в личном кабинете портала «Госуслуг» появится соответствующий сертификат.