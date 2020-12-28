Как россияне будут отдыхать в 2021 году?

В 2021 году россиян ждёт семь коротких недель. Первая сокращённая рабочая неделя будет в феврале. Так как 23 февраля праздничный день – День защитника Отечества, россияне будут работать три дня с 24 по 26 февраля.

Далее, в честь 8 марта – Международного женского дня, неделя также будет сокращена. Граждане будут работать четыре дня с 9 по 12 марта.

Первые две недели мая из-за праздничных дней будут сокращены до четырёх рабочих дней – с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

В июне будет пятая короткая рабочая неделя. Но так как 12 июня – День России, выпадает на субботу, то было решено сделать выходным понедельник, 14 июня.

Первая рабочая неделя ноября будет сокращена до трёх дней – с 1 по 3 ноября. Дальше в четверг, 4 ноября, россияне будут праздновать День народного единства, в пятницу будет выходной, перенесенный со 2 января и два обычных выходных дня – суббота, воскресенье.

В 2021 году будет только одна длинная неделя с 15 по 20 февраля.