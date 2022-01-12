Как россияне будут отдыхать в 2022 году?

В феврале в День защитника Отечества россияне будут отдыхать только 23 февраля, зато в марте в честь Международного женского дня выходные продлятся с 6 по 8 марта. Майские праздники фактически начнутся 30 апреля, в субботу. 1 мая, День труда, выпадает на воскресенье, поэтому страна будет отдыхать с 1 по 3 мая. А в честь Дня Победы россиян ждут сразу четыре выходных дня - с 7 по 10 мая. День России в этом году будут праздновать с 11 по 13 июня. В честь Дня народного единства будет три выходных дня – с 4 по 6 ноября. 31 декабря в 2022 году снова станет нерабочим днём, так как приходится на субботу.