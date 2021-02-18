Как сегодня поживает норильская белая медведица в Красноярском зоопарке

Напомним, Марфу нашли в Норильске летом 2019 года. Было известно, что медведица пришла в город из тундры. Весила она всего 106 кг. Отметим, что это критический вес для белых медведей. Так как Марфа питалась на помойках, у неё были большие проблемы со здоровьем. Затем она была доставлена в Красноярский зоопарк, где ветеринары сотворили чудо. Сегодня Марфа выглядит здоровой и счастливой, даже не скажешь, что несколько лет назад что-то угрожало её жизни.

После появления в сети новых фотографий Марфы подписчики поделились впечатлениями:

«Какое счастье, что благодаря добрым людям и усилиям «Роева ручья» Марфушка выжила и превратилась в красавицу».

«Спасибо специалистам зоопарка за их нелёгкий труд!»