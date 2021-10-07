Как семья влияет на развитие детей?

Именно здесь развивается личность ребёнка, происходит овладение моделями поведения, необходимыми для безболезненной адаптации в обществе. Однако семья может и отрицательно воздействовать на развитие ребёнка.

Главная задача родителей в воспитании детей - достигнуть с ними душевного единения и нравственной связи. Во-первых, родители должны принимать ребёнка таким, какой он есть, с его проблемами и потребностями. Ребёнок должен чувствовать эмоциональную близость с родителями с самого раннего возраста. Во-вторых, родители должны формулировать для самих себя цели воспитания. В-третьих, ребёнок не должен видеть противоречий в позициях родителей, обсуждать вопросы воспитания лучше в его отсутствие. Родители, принимая любое решение, должны на первое место ставить не собственные удобства, а интересы ребёнка.

В семье, где присутствуют любовь, уважение, взаимопонимание, постоянство и единство требований. стремление без конфликтов решать возникающие проблемы, воспитание детей будет успешным.

В случаях, когда родители не могут найти общего языка с детьми и между ними нет доверия, постоянно возникают ссоры и недопонимания, можно обратиться за консультацией к специалистам по телефону экстренной психологической помощи 8-800-100-34-94.