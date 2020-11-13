Как совершенно бесплатно узнать лицевой счёт в Пенсионном фонде?

Есть несколько способов узнать состояние лицевого счёта в Пенсионном фонде. Первый – «Личный кабинет» гражданина на сайте Пенсионного фонда. В нём можно узнать всю информацию о лицевом счёте – количество пенсионных баллов, длительность страхового стажа, периоды трудовой деятельности, места работы, размер начисленных страховых взносов работодателем и уровень заработной платы. В выписке из лицевого счёта можно узнать наименование фонда, в котором находятся пенсионные накопления.

Второй способ – это обратиться в клиентскую базу ПФР или МФЦ и написать заявление о предоставление сведений.

Третий способ – через портал Госуслуги. Здесь в разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать раздел «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации», далее выбрать подразделение «Пенсионный фонд РФ», где можно узнать информацию о лицевом счёте в режиме онлайн.

Четвёртый способ – через банк. Но предварительно необходимо уточнить, предоставляет ли банк данную информацию. Если да, то для этого необходимо обратиться к операционисту или через банкомат.

Дополнительную информацию можно узнать по бесплатному номеру колл-центра отделения ПФР по Красноярскому краю - 8-800-600-04-18.