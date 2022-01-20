Как уберечь детей от травм при катании на горках

Чтобы зимние забавы приносили только положительные эмоции, родителям следует периодически проводить с детьми профилактические беседы о безопасном поведении на снежных и ледяных горках.

Существует несколько основных правил:

- подниматься на горку можно только по ступеням;

- при подъёме и спуске нельзя устраивать столпотворение;

- следует избегать трамплинов и выбирать горки, пригодные для катания;

- если мимо горки идёт прохожий, необходимо подождать, пока он пройдёт, и только тогда совершать спуск;

- не следует находиться в зоне спуска, если с горки катится другой человек;

- при катании на тюбинге нужно держаться за ручки;

- не следует съезжать спиной или головой вперёд, лёжа на животе, необходимо всегда смотреть вперёд, как при спуске, так и при подъёме, также нельзя кататься стоя и на корточках;

- если при скатывании нет возможности избежать столкновения с другим ребёнком или деревом, то нужно постараться завалиться на бок на снег;

- на крутых и обледенелых склонах тюбинги и другие средства для катания развивают очень большую скорость, на них сложно маневрировать, их практически невозможно остановить, потому лучше выбирать те горки, которые расположены вдали от деревьев, оврагов, обрывов и проезжей части;

- при первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии необходимо немедленно прекратить катание;

- при получении травмы следует немедленно сообщить об этом в службу экстренной помощи 112.