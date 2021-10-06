Как уберечь себя от острой кишечной инфекции?

Возбудители ОКИ попадают в организм человека с пищей, водой, у маленьких детей через грязные руки или игрушки. Среди основных симптомов - повышенная температура, слабость, тошнота, ухудшение аппетита, боли в животе, рвота и диарея.

В случае появления таких симптомов непременно обратитесь к врачу.

Чтобы предохранить себя и детей от заболевания ОКИ необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- строго соблюдайте правила личной гигиены, чаще и тщательно мойте руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета;

- для питья используйте кипяченую, бутилированную или воду гарантированного качества;

- овощи, фрукты, ягоды перед употреблением тщательно мойте под проточной водопроводной водой, а для маленьких детей ещё и кипяченой водой;

- не приобретайте продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли;

- в домашних условиях соблюдайте правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд;

- для обработки сырых продуктов необходимо пользоваться отдельными ножами и разделочными досками.