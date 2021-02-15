Как в Норильске работает система профилактики?

Светлана Панфилова, главный специалист отдела воспитания дополнительного образования управления общего и дошкольного образования Норильска, поделилась, что же такое система профилактики и каковы её задачи.

- Что же входит в эту систему? Комплекс мероприятий, которые направлены на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Система профилактики выстроена так, что первичная профилактика начинается в образовательном учреждении – школа, детский сад, где первоисточниками, кто узнаёт о проблеме ребёнка, являются учителя и воспитатели, потому помощь начинается оттуда. Либо это сигналы, полученные извне.

Среди мероприятий можно встретить долгосрочные социальные проекты, которые разделены на блоки, в которые входят блок по здоровьесбережению, профилактике правонарушений и др. Так, например, конкурс «Юность Заполярья» - это ежегодное городское мероприятие, направленное на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, требующих особого педагогического внимания, через личностно-ориентированное воспитание. Одна из самых масштабных акций «Помоги пойти учиться», в которой управление общего и дошкольного образования, а также ОМВД по Норильску выявляют нуждающиеся в помощи норильские семьи, проверяют готовность детей к новому учебному году, а также проводят работу с теми ребятами, которые не планируют посещать учебные учреждения. В городе существует клуб «Семейный многогранник», где проходят собрания для семей, на которых проводится просветительская работа среди родителей.

- В настоящее время все материалы клуба публикуются на сайте социально-образовательного центра (СОЦ), где родители могут с ними ознакомиться, записаться на консультации к специалистам, посмотреть какие практические отработки они могут выполнить дома, - пояснила Светлана Панфилова.

Просветительская работа среди родителей является одним из важных аспектов в системе профилактики. Ведь всё начинается с семьи, привычки, манеры. Потому каждый родитель, при возникновении проблем с ребёнком, должен начинать с себя. Для этого существует масса способов, например, на сайтах всех образовательных учреждений, а также управления образования публикуются профилактические памятки, в которых указано куда, к кому и за какой помощью можно обратиться.

Второй немаловажный аспект – это дополнительное образование детей.

- Если ребёнок не организован, если ему нечем заняться после уроков, то конечно это обуславливает возможные проблемы. Поэтому допобразование детей по линии управления образования осуществляется на базе всех образовательных учреждений и учреждений допобразования, благодаря которому мы имеем огромный ресурс в профилактической работе, - добавила Светлана Панфилова.

В заключение Максим Клевцов, директор социально-образовательного центра, рассказал об основных задах СОЦ:

- СОЦ - это одно из учреждений, работающих непосредственно в системе профилактики в Норильске. Уникальность нашего учреждения определяется тем, что здесь собраны все направления профилактической работы – это, конечно, социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетних и семей по месту жительства, психолого-педагогическое сопровождение. Следующее – это дать возможность ребёнку организовать своё личное время. Ещё одно направление – организация досуга, в котором задействованы педагоги-организаторы, занимающиеся реализацией единого воспитательного проекта в городе. Это такие значимые мероприятия, как «Школьная пора», «Юность Заполярья», выставка творческих работ «Это мы можем» и другие. Более того, мы участвуем в организации летнего отдыха детей, так как на базе нашего учреждения находится штаб трудовых отрядов школьников.