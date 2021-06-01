Какие изменения ждут россиян в июне

Теперь для проведения мастер-классов, круглых столов или лекций спикеру необходимо заключать договор с образовательным учреждением. Новое правило диктует вступающий в силу закон о просветительской деятельности. Соответствующий термин официально появился в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», под ним подразумевается «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний».

С 1 июня должно было возобновиться авиасообщение с Турцией и Танзанией, которое ограничили из-за ухудшения эпидобстановки. Однако по решению оперштаба запрет продлили до 21 июня.

С 5 июня и до конца лета в России вводится запрет на вывоз гречки. Связано это с тем, что гречка считается жизненно важным для внутреннего рынка продуктом. Ограничения коснутся только крупных партий, за одну пачку крупы путешественников, естественно, никто не остановит.

Медосмотр теперь будут проходить призывники, у которых есть отсрочка или освобождение от призыва по состоянию здоровья. Остальные категории призывников от медосмотра освобождаются.

С 7 июня в силу вступают новые сроки действия сертификатов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Этот документ выдаётся иностранцам, которые оформляют патент на работу или на временное проживание в России. С принятием закона срок действия сертификата сократится с пяти до трёх лет.

С 6 июня банки будут обязаны указывать причину отказа в предоставлении ипотеки. Раньше они могли просто поставить заёмщика перед фактом. Теперь же, если заёмщик не согласен с их доводами, он может обратиться с жалобой в Центральный банк России.

До 1 июля у россиян есть шанс оформить льготную ипотеку по ставке 6,5%. Основные требования: наличие гражданства РФ, новое жильё должно быть куплено в новостройке.

Кроме того, до 1 июля можно перевести выплату пенсий и пособий на карту национальной платёжной системы «Мир». Далее все бюджетные выплаты будут производиться только на карты данной системы.