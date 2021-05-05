Какие изменения ждут россиян в мае?

С 1 мая пенсионеры могут перейти с удалёнки на привычный режим работы. Однако работодателям рекомендовано действовать исходя из эпидобстановки и в приоритетном порядке переводить сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанционку.

«Госуслуги» расширяют свои возможности. 1 мая портал запустил новый сервис, с помощью которого граждане могут приобрести либо продать свой автомобиль. При смене собственника сведения автоматически будут отправляться в ГИБДД. Также функционал «Госуслуг» теперь доступен и в интегрированных с ним информационных системах. Например, в информационной системе МФЦ.

С 1 мая при высадке детей из общественного транспорта экипажу будет грозить штраф. Речь идёт о случаях, когда ребёнок едет один, и у него не оказалось билета и средств на оплату проезда. При выявлении нарушения водитель заплатит штраф пять тысяч рублей, а кондуктор или контролёр - до 30 тысяч рублей.

Для водителей с 1 мая увеличат штрафы. За пересечение железнодорожных путей в неположенном месте автомобилист заплатит штраф в размере пяти тысяч рублей, раньше штраф составлял одну тысячу рублей. Те же пять тысяч водителю придётся отдать в случае пересечения нерегулируемого железнодорожного переезда, если к нему в пределах видимости приближается поезд.

С 20 мая программу возврата средств за путешествия по России расширят. Теперь деньги можно будет вернуть и за поездки детей в оздоровительные лагеря. При оплате путёвки картой национальной системы «Мир» родители смогут вернуть 50% от затраченной суммы. Программа рассчитана на поездки до середины июня.

С 21 мая в силу вступит упрощённый порядок получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. Теперь налогоплательщикам будет достаточно подать заявление в личном кабинете на сайте ФНС.