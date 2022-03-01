Какие изменения ждут россиян в марте

Для водителей

Водителей и тех, кто получает права, начнут проверять на регулярное употребление психотропных веществ и алкоголя. Это касается только тех граждан, у кого выявлены признаки соответствующего заболевания или кому потребовалась медсправка в связи с лишением прав за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Изменится и сам бланк. С 1 марта в нём будет отображён весь перечень врачей, которых автолюбителю придётся пройти.

Также водителей, для которых наличие диагностической карты является обязательным, начнут штрафовать за её отсутствие на 2000 рублей. Напомним, что по новому закону техосмотр транспортных средств, принадлежащих физлицам, не требуется. Исключение составляют те случаи, когда машина используется в качестве такси или в служебных целях, а также когда в её конструкцию были внесены изменения и при постановке на учет транспортного средства возрастом более четырёх лет.

Для владельцев оружия

Теперь владельцев оружия смогут обязать пройти повторное медосвидетельствование. Например, в случае если сотрудники ГИБДД остановят водителя в состоянии алкогольного опьянения и выяснится, что он владеет оружием. Правило будет работать и в других подобных случаях.

Для работодателей

Их обяжут прогнозировать производственные риски, а также расследовать причины возникновения царапин, синяков и ссадин, полученных их сотрудниками на рабочем месте.

Также вводится запрет на работу в опасных условиях труда. В этом случае работы будет приостановлена, а за работником сохранятся заработная плата. Работник имеет право отказаться от опасной работы, например, если из-за нарушения требований охраны труда возникла угроза его жизни и здоровью. При этом в случае несоблюдения техники безопасности или отказа от ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ) работодатель может отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты.

Меняются и правила трудоустройства граждан с инвалидностью. Работодатель теперь обязан не только квотировать рабочее место, но и обязательно трудоустраивать. Квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве.

Размер квоты устанавливается в зависимости от средней численности сотрудников. Так, если у работодателя в подчинении более ста человек, то квота составит 2–4% от средней численности сотрудников, а при численности штата — 35–100 человек — около 3%.

Кроме того, работодатель обязан будет создать для инвалида условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Изменятся рецепты на лекарства

Теперь на рецептах врачей будут указываться срок действия документа и его степень срочности. Так, пациенты, у кого в документе будет пометка «statim» (немедленно), будут обслуживаться в аптеках в течение одного рабочего дня, с пометкой «cito» (срочно) — в течение двух рабочих дней. Рецепт на препарат, входящий в минимальный ассортимент лекарственных средств, обслуживается в течение пяти рабочих дней, остальные — от 7 до 10 рабочих дней.

Для неизлечимых больных будет предусмотрена возможность отпуска рецептурных лекарств по доверенности.

Медицинские свидетельства о рождении и смерти станут электронными

Теперь данный формат будет обязательным. Кроме того, создан единый федеральный реестр свидетельства о рождении и смерти, который ведёт Минздрав.

Согласно новому порядку, сведения будут вноситься в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), откуда информация будет автоматически поступать в ЗАГС, Росстат и другие ведомства.

Так, медицинские свидетельства на новорождённых мамы будут получать уже в роддоме. Документ будет поступать в личный кабинет на портале госуслуг и автоматически направляться в ЗАГС, где будет сформировано обычное свидетельство о рождении.

В случае со свидетельством о смерти — документ автоматически поступит в ЗАГС, после чего и будет зарегистрирован факт смерти.

Расширяется перечень товаров, подлежащих маркировке

В список попадут отдельные виды упакованных напитков (кроме минеральной) — соки, компоты, морсы, сладкая газированная вода. Также обязательная маркировка распространяется на альтернативную табачную продукцию (стики, кальянные смеси, содержащие никотин).

Ужесточается порядок продажи ювелирных изделий

Теперь в России будет запрещён оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, не имеющих уникального идентификационного номера (УИН), который подтверждает номер реестровой записи о конкретном ювелирном изделии в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК).

При отсутствии данных в ГИИС ДМДК будет разрешено лишь перевезти такое изделие силами собственной компании или самостоятельно переработать, а продажа и любые иные операции с изделием окажутся под запретом.