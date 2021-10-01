Какие изменения ждут россиян в октябре?

Срок действия отсрочки техосмотра

Напомним, с 1 марта правительство РФ на полгода продлило время действия диагностических карт, срок по которым истекал с 1 февраля по 30 сентября. При этом закончиться он мог не раньше 1 октября. Однако на автовладельцев, у которых срок действия карт истёк до 1 февраля, продление не распространялось. Соответственно с 1 октября техосмотр должны пройти те, у кого действие диагностической карты закончилось в феврале, марте и апреле. Если срок истёк в мае, ТО нужно будет пройти в ноябре. А если срок действия закончился в сентябре, то техосмотр откладывается до марта следующего года.

Если автомобилю более четырёх лет, то он обязательно должен проходить ТО. Также обязанность прохождения техосмотра остаётся у владельцев грузового транспорта, автобусов и такси. При этом для владельцев частных легковых автомобилей и мотоциклов ответственность за отсутствие диагностической карты не предусмотрена.

На 3,7% увеличатся оклады военных

Постановление об увеличении оклада правительство РФ подписало 24 мая. Размер оклада у всех силовиков разный, поэтому окончательная сумма будет высчитываться индивидуально.

В постановлении сказано, что увеличение окладов произойдёт у военнослужащих по контракту и по призыву; у тех, кто проходит службу в войсках национальной гвардии РФ и имеет специальные звания полиции; у сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения, а также у сотрудников федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Также с 1 октября будут увеличены размеры военно-пенсионных выплат.

Порядок оформления права на жильё будет упрощён

До сих пор для госрегистрации договоров долевого участия застройщик подавал расширенный пакет документов. Теперь же нужен будет только договор от дольщика, который приобретает квартиру. Если раньше процесс оформления занимал девять рабочих дней, то теперь процедура будет ускорена. Договор долевого участия Росреестр зарегистрирует за семь дней при подаче бумажных документов, а в МФЦ - за три дня, если они направлены в ведомство в электронном виде.

Пособия можно будет получать только на карту «Мир»

Детские пособия с 1 октября окончательно перевели на карты национальной системы «Мир». Если у получателя нет карты, то деньги будут поступать на банковский счёт и получить их можно будет в кассе или почтовым переводом.

Центробанк вводит для банков новые ограничения по выдаче потребительских кредитов.

Надбавки повысятся по ссудам с большой полной стоимостью кредита (ПСК) и займам, предоставляемым гражданам с высоким показателем долговой нагрузкой (ПДН). Как считают в ЦБ, это позволит ограничить рост долговой нагрузки граждан. Так, самые высокие надбавки (500 п.п.) будут действовать для кредитов, выданных под 35% годовых и более. Минимальные - для займов под 10%, которые выдаются заёмщикам с небольшой долговой нагрузкой.

С 1 октября меняются правила сделок для инвесторов на бирже

Теперь некоторые виды финансовых инструментов (сделок) станут доступны розничным инвесторам только после прохождения тестирования на знание рисков по инструменту и на понимание его сути.

Тестирование будут проводить брокеры непосредственно перед совершением сделок. Тест будет состоять из двух блоков - три вопроса по теме «Самооценка клиента» и четыре вопроса по теме «Знания клиента об инструменте». Пройти его можно будет как в онлайн-, так и в оффлайн-форматах.

От тестирования освобождаются те, кто до 1 октября успел совершить хотя бы одну сделку.

У системы быстрых платежей (СБП) изменятся тарифы

Это коснётся услуг по переводу средств от граждан в пользу компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Устанавливаются следующие тарифы: от 5 копеек (при сумме до 125 рублей) до 3 рублей (при сумме от 6000,01 до 600 000 рублей) за операцию. Отметим, что при переводе госплатежей тарифы бесплатные.

Также с 1 октября системно значимые банки должны подключиться к оплате товаров по QR-коду (перевод c2b) через СБП. Системно значимыми являются 12 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, «Юникредит», Совкомбанк, Московский кредитный банк, «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Пройти бесплатную вакцинацию теперь можно будет и в частных клиниках

В Министерстве здравоохранения РФ пояснили, что все 12 прививок, которые входят в национальный календарь, граждане смогут поставить в тех медучреждениях, где им удобнее. Данное нововведение позволит повысить доступность медуслуг для населения.