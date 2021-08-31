Какие изменения ждут россиян в сентябре?

Первое - это оплата больничного листа на детей до семи лет включительно. С 1 сентября он будет оплачиваться в 100% размере от среднего заработка, независимо от стажа родителя.

Также с 1 сентября граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи. Это касается гаражей, которые были построены ещё в советское время. Юридически они никак не оформлены, потому нововведение устранит этот правовой пробел.

С начала первого осеннего месяца вводятся новые требования для организации азартных игр. В стране создадут Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). С его помощью можно будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в интернете, удерживать с организаторов игр средства и направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.

Портал «Госуслуги» запустит новый сервис. Граждане смогут обжаловать штрафы. Речь идёт об административных штрафах за нарушения, которые были зафиксированы на дорожные камеры. Жалобу можно будет подать как на портале, так и на сайте суда.

Изменения коснутся и продажи медикаментов, а именно несетевых аптек. Ранее для онлайн-продаж аптеки должны были иметь не менее десяти филиалов, теперь же этого не требуется. Продажи можно будет вести при помощи маркетплейсов.

У студентов с 1 сентября появится возможность получить несколько квалификаций. После второго курса обучения они смогут изменить профиль или перейти на другой факультет. А для аспирантов вернётся обязательная предзащита диссертаций.

В сентябре по приказу президента пенсионеры получат выплаты в размере 10 тысяч рублей. Никаких документов для этого подавать не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно подготовит все нужные бумаги. Замглавы Минтруда страны Ольга Баталина добавила, что выплату получат в том числе те жители России, которым полагается пенсия по инвалидности или потере кормильца.