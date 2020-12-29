Какие ограничения будут действовать до 10 января?

Указом губернатора Красноярского края в регионе действует ряд ограничений в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции:

- кафе, ресторанам, столовым и иным подобным заведениям запрещено работать с 21.00 до 07.00;

- в этот же временной период запрещена работа ночных клубов и подобных заведений;

- запрещено проведение культмассовых и досуговых мероприятий на открытых площадках, спортивных объектах, в торгово-развлекательных центрах, учреждениях культуры и других точках;

- подросткам до 14 лет (без сопровождения родителей) ограничен доступ в рестораны быстрого питания и торгово-развлекательные центры;

- с 21.00 30 декабря до 07.00 2 января будет приостановлена деятельность организаций общественного питания;

- с 1 по 10 января детские игровые, досуговые центры в торговых центрах также приостановят свою работу.

Исполняющий обязанности начальника отделения охраны общественного порядка Отдела МВД России по Норильску Андрей Шевкунов обратился к норильчанам:

– Мы также напоминаем вам о необходимости использования индивидуальных средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах и необходимости соблюдения социальной дистанции. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях в случае нарушения масочного режима предусмотрена ответственность для граждан в виде штрафа до 30 тысяч рублей.