Какие ограничения существуют при распространении наружной рекламымм

Согласно нововведениям распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается.

Также напоминаем, что Федеральным законом «О рекламе» установлены следующие ограничения при распространении наружной рекламы:

- распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается;

- распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, и их территориях допускается в случаях и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с соблюдением требований к рекламе и её распространению, установленных законом.

Кроме того, рекламная конструкция и её территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента.

Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются её владельцем по договору с собственником земельного участка или недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.

Новые ограничения по распространению звуковой рекламы вступают в силу через 90 дней после официального опубликования Федерального закона от 26.05.2021 № 150-ФЗ.