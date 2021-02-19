Какие права имеют представители КМНС на рыболовные участки?

Для разъяснения объединение коренных малочисленных народов «КМНСоюз» обратилось в краевое министерство экологии и рационального природопользования.

«Полномочия по формированию рыболовных участков отнесены к органам исполнительной власти субъекта. Здесь мы можем напрямую обратиться за разъяснениями в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Второе – это разъяснить общинам Таймыра их права, чтобы общинники могли напрямую сделать запрос по формированию рыболовных участков для традиционного рыболовства. Необходимо активно вести просветительскую работу среди общинников», - заявила на совещании объединения руководитель исполкома общественной организации Антонина Горбунова.

Как сообщает Сергей Сизоненко, председатель Совета организации коренных народов, для традиционного рыболовства должны формироваться отдельные участки, что предусмотрено законом, но он не соблюдается, и общинам приходится конкурировать с промышленниками на аукционах. При этом Вячеслав Яроцкий, руководитель рыболовецкой общины коренных малочисленных народов «Хуа Ала», добавил, что у многих общин и семей нет возможности с ними конкурировать.

В ближайшее время представители объединения «КМНСоюз» проведут на Таймыре семинары по сохранению промыслов и развитию предпринимательства коренных народов. А также оргкомитет уже составил план мероприятий по подготовке и обеспечению председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах.