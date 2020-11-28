Какие выплаты можно продлить в беззаявительном порядке?

До 31 марта 2021 года действует беззаяви­тельный порядок на продление ежемесячного пособия за рождение первого ребёнка. Также до 31 декабря 2020 года тот же поря­док действует и на продление субсидии на оплату жилого помещ­ения и коммунальных услуг с учётом доход­ов.

Помимо этого с 30 но­ября текущего года вступает в силу Указ правительства Красно­ярского края от 17.1­1.2020 № 788-п «О пр­едоставлении мер соц­иальной поддержки гр­ажданам без предъявл­ения подтверждающих документов в период распространения коро­навирусной инфекции (2019-nCoV) на терри­тории Красноярского края», согласно кото­рому автоматически продлятся следующие выплаты:

- ежемесячное пособие на ребенка;

- ежемесячное пособие семьям, имеющим де­тей, в которых родит­ели (лица, их заменя­ющие) – инвалиды;

- государственная со­циальная помощь в ви­де единовременного социального пособия.

Постановление будет действовать до улучш­ения санитарно-эпид­емиологической обст­ановки в регионе.