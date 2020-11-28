Какие выплаты можно продлить в беззаявительном порядке?
Какие выплаты можно продлить в беззаявительном порядке?
В целях ограничения распространения коронавирусной инфекции территориальное отделение КГКУ«Управление социальной защиты населения» по Норильску напоминает, что с 1 октября 2020 года часть выплат можно продлить в беззаявительном порядке.
До 31 марта 2021 года действует беззаявительный порядок на продление ежемесячного пособия за рождение первого ребёнка. Также до 31 декабря 2020 года тот же порядок действует и на продление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учётом доходов.
Помимо этого с 30 ноября текущего года вступает в силу Указ правительства Красноярского края от 17.11.2020 № 788-п «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам без предъявления подтверждающих документов в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края», согласно которому автоматически продлятся следующие выплаты:
- ежемесячное пособие на ребенка;
- ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) – инвалиды;
- государственная социальная помощь в виде единовременного социального пособия.
Постановление будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.