Каким будет образовательный процесс

И уже с самого первого дня вступят в силу предписанные правила. По требованиям Роспотребнадзора линейка на первое сентября должна проходить по классам или параллелями на открытом воздухе, а родители обязательно должны быть в масках. Также в течение года запрещены массовые мероприятия между классами либо школами.

Традиционно вход в учебное заведение осуществляется с обязательной термометрией. Лица с признаками заболевания допускаться не будут. Соблюдение социальной дистанции и дезинфекция рук. За каждым классом будет закреплён свой кабинет, за исключением классов со специальным оборудованием, в целях ограничения контакта между школьниками.

В самих учебных заведениях будет усилен дезинфекционный режим. При уборке обязательно используются дезинфекционное средства, наличие санитайзеров в посещениях и наличие приборов для обеззараживания воздуха.

При ухудшении эпидемиологической обстановки учебные заведения будут переведены на дистанционную форму обучения.