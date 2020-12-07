Какими будут подарки для детей работников бюджетной сферы?

С 14 декабря стартует основной период выдачи подарков для детей до 14 лет включительно бюджетников, а также для детей отдельных категорий, а именно: дети-инвалиды, дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, воспитанники центров социального обслуживания, дети, которые находятся в приюте.

– Кроме того, на получение подарка имеют право дети из семей, где оба родителя или одинокий родитель — безработные и числятся в центре занятости, — добавила Светлана Бабурина, директор МКУ «Управление социальной политики».

Выдача подарков традиционно будет проходить в течение трёх дней — 14, 15, 16 декабря. В условиях пандемии это возможно, так как процесс достаточно организован. Для каждой организации выделено своё время.

– Убедительная просьба, всем своевременно и в указанные часы приезжать к месту выдачи, чтобы не задерживать очередь других организаций, — обратилась к организациям Светлана Бабурина.

Уже после основного периода будут формироваться дополнительные заявки на случай появления новых сотрудников или рождения детей.

В этом году дизайн подарков поражает своей яркостью и оригинальностью. Школьный рюкзак выполнен в цветах северного сияния и имеет светоотражатель, что обеспечит безопасность ребенка на дороге. Также на лицевой стороне имеется дополнительный карман. Традиционно в набор входит мягкая игрушка — символ года. Так как 2021-й — год Быка, то и в подарок идёт милый бычок в красной шапочке. Сладкий набор находится в текстильном мешочке со снежинками, вес сладостей — 800 грамм. Новогодняя открытка выполнена в новом формате — лицевая сторона имеет яркое оформление, а если отодвинуть ползунок, то появляется волшебное поздравление от Деда Мороза, на обороте — календарь на 2021 год.

Всего на подарки из местного бюджета было потрачено около 19,6 млн рублей и закуплено 16 350 подарков.

– Также хочется напомнить, что отдельные категории детей получают подарки в соответствующих организациях. Безработные родители получают подарочные наборы лично в центре занятости, дети-инвалиды в реабилитационном центре «Виктория», детки-сироты непосредственно в приюте, а дети, находящиеся под опекой, через отдел опеки и попечительства, — сообщила Светлана Бабурина.