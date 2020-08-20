Какое наказание грозит за участие в несанкционированных публичных акциях

Всем любителям митингов и прочего грозит административная ответственность по статье 20 часть вторая УК РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В рамках данной статьи борцам за справедливость светит наказание в виде административного ареста сроком до 10 суток.

А если митингующего поймают повторно, то тогда его привлекут к уголовной ответственности по статье 212 часть первая УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». По данной статье срок увеличится до 5 лет лишения свободы.

До судебного процесса виновного поселят в изолятор временного содержания. В случае отказа выполнения законных требований сотрудники полиции принудительно доставят его туда с последующим привлечением к административной ответственности по статье 19 часть третья УК РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», за которое предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста до 15 суток.

Также сотрудники полиции предупреждают автовладельцев о недопустимости перевозки пассажиров вне кабины. За данный вид нарушения грозит штраф. Как правило, таких нарушителей полиция находит во время мониторинга социальных сетей и интернета. И всех участников ждет административное наказание.