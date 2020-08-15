Какой должна быть школьная форма

Не за горами первое сентября, в магазинах ажиотаж. Родители скупают одежду для школьников. Роспотребнадзор дал нескольких советов, как правильно выбрать форму. Ключевым моментом, конечно, является комфорт. Школьникам в течение дня должно быть удобно в своей форме. Чтобы выбрать наилучший вариант, стоит внимательно изучить бирку на одежде и обратить особое внимание на состав тканей.

Самым лучшим выбором станет ткань, где преобладают натуральные нити. Синтетика обладает плохой воздухопроницаемостью, вследствие чего ребёнок может начать потеть. Но небольшое её содержание делает одежду более долговечной. Специалисты рекомендую выбирать хлопок или лён в тёплый период, а в холода – кашемир или шерсть.

Немаловажным моментом станет и способ стирки изделия. При наличии значка «Химчистка» родителям стоит отказаться от вещи. Так как химические вещества, которые используются для чистки одежды в химчистках, могут неблагоприятно сказаться на здоровье ребёнка.

Одежда не должна иметь резкого запаха, так как это означает, что ткань окрашена некачественно, что также может плохо повлиять на здоровье школьника.

Форма должна быть свободного кроя, чтобы не стеснять движения ребёнка и не затруднять дыхание.