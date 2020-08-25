МАУ ИЦ «Норильские новости»

Какую фирму обуви безопасно выбирать для школьников

Какую фирму обуви безопасно выбирать для школьников

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Какую фирму обуви безопасно выбирать для школьников

В Роскачестве проверили безопасность сменной обуви для школьников.

Какую фирму обуви безопасно выбирать для школьников

Для проверки взяли 17 пар обучи от 15 популярных фирм стоимостью от 399 рублей до трёх тысяч рублей. В исследовании участвовали туфли и полуботинки с верхом из синтетических материалов.

«Исследование проводилось по 19 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки, среди которых: содержание потенциально вредных веществ, интенсивность запаха, токсичность, прочность креплений и швов, устойчивость окраски к трению и соответствие заявленного размера обуви фактическому», — отметил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По итогам в первых строчках рейтинга детской обуви для мальчиков и девочек начальных классов стали производители из Китая — это торговые марки InExtenso (для мальчиков) и Futurino (для девочек).

25 августа в 15:22 760
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