Какую фирму обуви безопасно выбирать для школьников

Для проверки взяли 17 пар обучи от 15 популярных фирм стоимостью от 399 рублей до трёх тысяч рублей. В исследовании участвовали туфли и полуботинки с верхом из синтетических материалов.

«Исследование проводилось по 19 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки, среди которых: содержание потенциально вредных веществ, интенсивность запаха, токсичность, прочность креплений и швов, устойчивость окраски к трению и соответствие заявленного размера обуви фактическому», — отметил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По итогам в первых строчках рейтинга детской обуви для мальчиков и девочек начальных классов стали производители из Китая — это торговые марки InExtenso (для мальчиков) и Futurino (для девочек).