Калининградские учёные-океанологи будут изучать вечную мерзлоту Арктики

На судне «Академик Мстислав Келдыш» в арктическую экспедицию отправились исследователи из Института океанологии РАН.

По данным ТАСС, экспедиция продлится 27 дней. Объектами исследования будут изменения климата в регионе, таяние ледников и деградация вечной мерзлоты. Эти данные также важны для ведения экономической деятельности в Арктической зоне.

Также планируется изучить распределение и структуру рассеянного осадочного вещества Норвежского, Гренландского и Баренцева морей. Это тонкие частицы, находящиеся в атмосфере, воде, в снежном и ледовом покрове.

«Это вещество служит основой для будущих донных осадков, звеном в цепи глобального переноса, перераспределения и трансформации вещества, частью процесса современного осадкообразования и в конечном итоге – главой геологической летописи океана», – рассказал начальник экспедиции Алексей Клювиткин.

Изучение рассеянного осадочного вещества проводится для экологической оценки состояния акватории. Именно оно является индикатором загрязнения окружающей среды.