Каждому по способностям

Заместитель директора Молодёжного центра Ирина Демакова рассказала о том, как создаются клубные объединения и кто может их посещать:

– Молодёжный центр предоставляет организациям помещения на постоянной основе по договору. Мы рассматриваем все обращения. Аренда может быть бесплатной, но только при условии, что занятия для норильчан будут безвозмездными. Сейчас на базе Молодёжного центра в Норильске, Талнахе и Кайеркане действуют около 70 клубных объединений. Только в Центральном районе их почти 40. И все они ведут набор участников.

Целевая аудитория Молодёжного центра — горожане в возрасте от 14 до 35 лет, для них посещение секций бесплатно. Для остальных занятия платные.

– Плату за занятия вне зависимости от возраста берут только при посещении тренировок по брейк–дансу, занятий в столярной мастерской, уроков английского в Центральном районе, — отметила Ирина Георгиевна.

Быстрее, выше, сильнее

На дне открытых дверей можно было не только понаблюдать за показательными выступлениями воспитанников секций, но и проверить свою ловкость, меткость и сноровку.

Сейчас на базе Молодёжного центра ведут деятельность спортивные клубы айкидо, дзюдо, карате и армейского рукопашного боя. С 2023 года можно посещать и занятия по лёгкой атлетике, которые ведут специалисты спортивной школы № 3.

– Также в норильском филиале можно собраться с друзьями и поиграть в мини–футбол, волейбол, бадминтон, баскетбол или настольный теннис. Свободные часы для посещения спортивного зала можно уточнить у администратора. Этой возможностью ребята пользуются очень часто! Весь необходимый инвентарь мы предоставляем. К сожалению, большой зал есть только в Центральном районе. Но жители Талнаха и Кайеркана тоже не лишены возможности заниматься спортом: в филиалах оборудованы небольшие помещения для занятий фитнесом. В каждом есть фитболы, коврики для йоги, степы. Можно включать музыку для тренировок. Сюда юноши и девушки также могут приходить безвозмездно по записи. Так что ждём активную молодёжь! — приглашает Ирина Демакова.

На празднике гости с удовольствием пользовались возможностью подвигаться — играли в мяч, разминались на шведских стенках, танцевали. Любители интеллектуального спорта сражались в шахматном турнире. Одну из самых больших очередей образовали желающие проверить свои навыки стрельбы в тире. Эту площадку организовали представители «Боевого братства», они давно сотрудничают с Молодёжным центром — музеи боевой славы функционируют во всех филиалах. А пострелять можно в Центральном районе и Кайеркане. Записаться на занятие можно у сотрудников «Боевого братства».

И, как всегда, полон был зал для занятий киберспортом. Кстати, он открыт и в обычные дни, однако для посещения обязательно нужно записаться, так как желающих много. Такие площадки работают во всех районах.

– Также мы организуем сезонный прокат роликов, скейтбордов и велосипедов, — добавила заместитель директора Молодёжного центра. — Эта опция пока доступна молодёжи Центрального района, поскольку именно здесь расположен самый большой парк экстремальных видов спорта. Есть и оборудование для воркаута. Летом мы даже принимали гостей — участников фестиваля уличной культуры, они отметили высокое качество снарядов.

Свобода самовыражения

Творческим норильчанам были доступны площадки декоративно–прикладного искусства, где можно было самостоятельно создать уникальное изделие из ткани, дерева или бумаги. Не остались без развлечений и любители настольных игр. Настолок в молодёжных центрах множество — на любой вкус и возраст. Самые маленькие гости были в восторге от гигантских шашек и мягкой дженги, а ребята постарше погружались в увлекательные миры с представителями клуба настольных игр Freedom.

Вместе с педагогами эколого–просветительского центра «Белый мишка» гости создавали открытки и делали памятные фотографии на фоне панно, созданного из переработанного пластика. Сейчас центр формирует учебные группы на год, всю информацию можно найти в социальных сетях «Белого мишки».

А ещё на празднике для детей и взрослых выступали танцевальные и музыкальные коллективы. Желающие могли освоить несколько движений из популярного направления хореографии и насладиться зажигательной музыкой.

– Во всех филиалах есть репетиционные студии со всем необходимым оборудованием и музыкальными инструментами. Они очень популярны среди молодёжи. Творческие коллективы также получают возможность выступать на всех наших мероприятиях и даже выходят на сцену во время празднования крупных городских событий. Например, в День молодёжи талнахские ребята впервые исполнили свои творения для жителей района на площади Горняков. Мы регулярно приглашаем молодых музыкантов на наши квартирники. Таким образом они получают опыт выступлений на больших и малых сценах, — рассказала Ирина Демакова.

В этот раз собравшихся радовали выступлением рок–группа Sonder и участники квартирника, которые регулярно совершенствуют свои навыки в Молодёжном центре.

– Мы готовы поддержать все инициативы молодёжи. Например, недавно к нам обратилась художница — студентка колледжа с предложением выставить её работы. Наши специалисты помогли организовать экспозицию и мероприятия в честь открытия, пригласили гостей. Всё прошло успешно, девушка была очень рада. Сейчас есть много возможностей для реализации молодёжных проектов, и участники могут столкнуться с проблемой поиска площадки. В нашем центре готовы оказать содействие в решении этого вопроса, — отметила Ирина Георгиевна.

Площадками для проведения мероприятий в рамках грантовых проектов могут стать пространства молодёжных центров: в Талнахе — «Окрошка», в Кайеркане — «Фонтанка», в Центральном районе — «Тепло». Здесь также можно просто встречаться с друзьями в комфортной обстановке, читать книги, смотреть фильмы, пить чай и общаться.

– Приглашаем тех, кто ещё не знаком с нашим учреждением, посетить его и найти для себя подходящее занятие в клубных объединениях! — заключила Ирина Георгиевна.

Узнать расписание и записаться в клубные объединения можно на сайте молодёжь–норильск.рф, в социальных сетях и в филиалах центра по адресам:

- Центральный район, ул. Советская, 9, 46–01–81;

- Талнах, ул. Кравца, 22, 2–й подъезд, 1–й этаж, 45–22–44;

- Кайеркан, ул. Школьная, 10, 39–14–88.