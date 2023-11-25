Каждый важный

– Татьяна Борисовна, будучи директором ЦБС Норильска и депутатом горсовета, как решились взять на себя дополнительную ответственность?

– Много лет уполномоченным по правам ребёнка была Наталья Плотникова, она провела большую работу по защите прав детей. После отъезда Натальи Алмазовны на материк, мне предложили сменить её на этом посту. Я согласилась. Благодаря работе в библиотеке у меня есть опыт общения с детьми, в том числе социально неблагополучными и имеющими ограничения по здоровью, но его нельзя назвать достаточным. Решиться помогла Наталья Михайловна Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, которая всегда оказывает поддержку в решении вопросов помощи нуждающимся и содействует эффективному сотрудничеству с представителями администрации, городских служб и ведомств. Я прошла обучение в Красноярске, познакомилась с краевым уполномоченным по правам ребёнка. Уже больше года веду эту работу.

– Объясните, чем занимается уполномоченный по правам ребёнка?

– Если кратко: он защищает права и законные интересы детей. Ко мне обращаются родители, у которых возникли проблемы, касающиеся детей, а я аккумулирую усилия органов власти, специальных служб, директоров организаций и предприятий для того, чтобы им помочь. Например, в случае конфликтной ситуации в школе или детском саду могу инициировать проверку, привлечь внимание к проблеме правоохранительных органов, организаций здравоохранения, городских властей. Понимая потребности детей, выношу на обсуждение заинтересованных сторон различные инициативы. То есть я законными способами ограждаю ребёнка от негативного влияния или неправомерных действий.

– С какими вопросами к вам чаще обращаются?

– Порой дети сталкиваются с проблемами в школе, и я становлюсь посредником между директором, родителями и соцслужбами. Нередки ситуации, когда бывшие супруги не могут договориться о совместной опеке. Либо один из родителей выезжает в другой город, и возникают препятсвия в коммуникации с детьми. Бывает, приходится решать имущественные споры, когда несовершеннолетний вступает в права наследования на квартиру, в которой уже живут посторонние люди. Сейчас, например, мы помогаем ребёнку с диагнозом «онкология». В последние пять лет врачи отмечали ремиссию, поэтому инвалидность с ребёнка сняли. Но это не значит, что он выздоровел и ему не нужна помощь.

– В Норильске легко защищать права детей?

– Бесспорно. С момента, как я вступила в должность уполномоченного, получила шанс изнутри посмотреть, как работают наши органы опеки. Низкий им поклон. В службе немного сотрудников, но они знают каждого подопечного, следят за их судьбами, переживают о проблемах и радуются успехам. Сейчас в Норильске 228 семей, в которых приняли детей под опеку, всего 283 опекаемых ребёнка. И в детском доме находится 47 детей–сирот. За 10 месяцев мы провели 72 проверки условий жизни воспитанников детского дома и 753 проверки подопечных. Ни одна не зафиксировала нарушения. Хочется сказать, что в опекунских семьях ребятам действительно создают хорошие условия, многое для них делают.

– С какими проблемами обращаются к уполномоченному родители детей—инвалидов?

– В основном это вопросы, связанные с оплатой проезда к месту реабилитации. На эти цели выделяются субсидированные билеты. Но часто случается так, что к моменту старта продаж у родителей нет средств, чтобы их выкупить. А когда появляются деньги, заканчиваются субсидированные билеты, потому что они предназначаются всем категориям льготников. Если бы билеты на проезд к месту реабилитации и обратно выделялись тогда, когда это нужно, было бы удобнее, считают родители.

– Как можно помочь детям, оказавшимся в социально опасном положении?

– Комиссия по делам несовершеннолетних ведёт разностороннюю работу в отношении каждого такого ребёнка. В состав комиссии входят представители культуры, образования и спорта, которые предлагают ребятам посещать кружки и секции. С каждым занимаются психологи из Центра семьи «Норильский», они же в случае необходимости направляют детей к узким специалистам. И эта работа даёт положительный результат. На 1 января 2023 года на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних состояло 89 семей, в которых воспитывается 164 ребёнка. С учёта сняты 43 семьи с 73 детьми, так как условия, необходимые для их жизни и развития, улучшились.

Наша работа заключается не только в консультациях или сигналах в соответствующие инстанции, но и в практической помощи. Например, не так давно мы прорабатывали вопрос о семье, в которой мама и её дети жили отдельно друг от друга, у разных родственников. В их квартире из—за долгов отключили электричество. Ресурсоснабжающая организация пошла нам навстречу и вернула электричество, семья воссоединилась.

– Несмотря на применение карательных и инспекционных мер, можно сказать, что сохранение семьи в приоритете?

– Специалисты прилагают все силы и всегда надеются, что семья сохранится. Детей изымают из неблагополучных условий, то есть тогда, когда есть угроза их жизни и здоровью. Все прекрасно понимают, что родная семья всегда лучше, чем детский дом или семья приёмная. И тем не менее за этот год в суд поступило четырнадцать исков о лишении или ограничении родительских прав. Из них девять удовлетворили, ещё три — на рассмотрении, по двум получен отказ.

Не стоит воспринимать специалистов опеки или КДН как врагов, от которых нужно скрываться или защищаться. Они искренне хотят помочь. Все понимают, что жизнь непростая. На её пути могут встретиться крутые повороты. Было бы желание, и можно вырулить. К сожалению, в моей практике случается, что родителям их собственные дети не нужны.

– Что бы вы усовершенствовали в системе защиты детства, на что бы обратили внимание?

– Конечно, нам есть к чему стремиться. Наверное, прежде всего это касается детей, которые живут в детских домах. Много проблем возникает, когда они выпускаются из учреждения. В частности, им очень не хватает финансовой грамотности, бытовых навыков. Они просто не умеют приготовить себе еду. Ведь пока они живут в детдоме, для них всё делает персонал. Я думаю, если бы их обучали этому, им было бы легче адаптироваться. Тогда среди них оказалось бы меньше тех, кого можно обмануть, воспользовавшись их квартирой или средствами, которые накапливаются из алиментов.

Дети—инвалиды должны иметь больше возможностей для прохождения реабилитации по месту жительства, а не за пределами Норильска. Собственное санаторно—реабилитационное учреждение на территории значительно облегчило бы им жизнь. А в целом в городе созданы очень достойные условия. Хороший пример — центр поддержки детей—инвалидов «Виктория», который предлагает целый комплекс социальных услуг.

– Проблемы семьи в современном обществе какие—то особенные? Или с ними сталкивается каждое поколение?

– Проблемы родителей и детей были, есть и будут. Я вспоминаю, как нас воспитывали родители, и сравниваю с тем, как дочь воспитывает внучку. Раньше мы сутками рвались на прогулку, а нас не пускали. Сейчас мы ограничиваем своих детей во времени, проведённом со смартфоном. И распространения так называемого тлетворного влияния это тоже касается. Раньше беспризорников воспитывала улица, а сейчас родителей часто заменяет гаджет. Детям так же прививают любовь к труду, а они сопротивляются, не хотят. Как раньше подростки требовали самостоятельности и свободы, а им навязывали ограничения, так и сейчас ребята считают себя умнее родителей. Что—то в этой жизни не меняется. Но это не значит, что нужно расслабиться и ничего не делать — надо работать.