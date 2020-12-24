Каждый желающий может стать частью доброобмена «Территории добра»

«Новогодний доброобмен» начинает работать уже в это воскресенье, 27 декабря. С 15 до 18 часов в благотворительном фонде «Территория добра», который находится по адресу: Севастопольская, 4 все желающие смогут прийти и совершенно бесплатно выбрать себе новогодний наряд или поделиться своими вещами.

- За время работы фонда появилось ещё одно направление - приём вещей, - рассказывает Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». - Многие наши друзья приносят нам практические новые, часто с бирками, вещи. И мы подумали, что нарядные платья - это то, что нужно для создания праздничного настроения. Мы считаем, что эти вещи могут порадовать и стать приятным сюрпризом для всех без исключения. Возможно, одно из платьев ждёт именно Вас. Нужно просто прийти и увидеть своими глазами. Ограничений нет. Прийти может каждый.

В фонде есть как детские наряды, так и для взрослых, а сами дарители высказали сотрудникам фонда пожелание, чтобы вещи отдавались за добро - благодарность или просто так, с добрыми пожеланиями. В качестве благодарности гости фонда могут оставить символическую сумму, которая в дальнейшем пойдёт на приобретение отпаривателя, плечиков, стоек для одежды. Они необходимы, чтобы доброобмен не прекращался.

Также гости могут, по желанию, предложить свою помощь как волонтёры.

Телефон благотворительного фонда «Территория добра» - 46-53-33.