Километры истории

Гора Шмидта — место, с которого началась история Норильска. На склонах Шмидтихи сохранились остатки первых промышленных зданий и сооружений, угольных шахт, узкоколейки и других объектов. С горы открывается великолепный вид на норильскую долину и величественные Хараелахские горы — отроги плато Путорана.

Напомним, Агентство развития Норильска (АРН) решило включить формирование туристско–рекреационной зоны в районе горы Шмидта в число приоритетных проектов мастер–плана тур-кластера «Арктический» и разработало концепцию нового места совместно с архитектурным бюро ludi_architects.

На горе планируется построить металлическую лестницу с тремя смотровыми площадками на разных высотах: 240, 350 и 425 метров. Каждую смотровую архитекторы предлагают оборудовать крытым павильоном. Протяжённость будущей лестницы должна составить 5,6 км, что сделает её самой длинной в стране (в настоящее время это звание носит туристическая лестница протяжённостью 1,2 км в Красноярске на Торгашинском хребте). На вершине горы может быть обустроена площадка для парапланеристов, а у подножия планируется разместить зону ожидания со справочной информацией, несколько павильонов и парковку.

Как рассказал Родион Набиуллин, геолог компании «Сибирская буровая компания», сейчас на участке бурятся скважины, чтобы выяснить, какой тип грунта характерен для выбранной территории. Это поможет проектировщикам определить подходящий фундамент для строений:

– Выполнен ряд инженерных изысканий: геофизические, геологические, экологические и гидрометеорологические работы. Из необычных находок — минимальные отложения меди. Бурение сопровождается отбором монолитов грунта для дальнейшей передачи на лабораторные испытания. В скважинах производятся термометрические наблюдения.

Родион Набиуллин пояснил, что на самой горе бурение вели с помощью компактной установки, поскольку поднять на нужную высоту крупную технику возможности не было.

– Горная местность значительно усложняет нам задачу: большое количество переработанного скального грунта замедляет проходимость бурения в 1,5–3 раза, один метр мы можем бурить до трёх часов. Сейчас изыскания проводятся на месте будущей парковки. В целом работы выполнены на 62%, часть полученной информации передана для камеральной обработки, в ноябре придёт ответ от геологов, геофизиков и экологов.

Дмитрий Шаргунов, представитель подрядчика — проектной организации «Новые берега», добавляет, что на склонах горы также выполняется оценка лавинной опасности. Позже результаты инженерных изысканий должны будут пройти государственную экспертизу. Надо сказать, что у компании есть успешный опыт комплексного проектирования объектов в сложных геологических, гидрометеорологических условиях, а также в районах с сейсмической активностью. Например, в Кабардино–Балкарской Республике она работала на объектах горнолыжных курортов.

По мнению Анастасии Король, заместителя директора АРН по развитию туризма, работать с этими подрядчиками — большая удача.

– Подходящую организацию мы искали полгода. Многие отказывались в связи с тем, что наш проект сложный, в чём–то инновационный. Плюс короткий строительный период, наличие на участке ручьёв, добавляющих проблем, необходимость учесть фактор лавиноопасности, ведь проект будет круглогодичным. В общем, всё это — большой эксперимент. Но исполнители очень серьёзно относятся к вопросу безопасности. Сейчас работы подходят к завершению. Проектировщик территории будет выбран в ходе аукциона, и мы хотели бы, чтобы он был столь же добросовестным, как нынешние подрядчики, имеющие опыт строительства инфраструктуры в горной местности и северных регионах.

Она добавила, что лестница, ведущая к вершине, будет оформлена в соответствии с историческо–просветительской концепцией и позволит желающим ближе познакомиться с историей места. Будут доступны три маршрута. Первый — палеонтологический — расскажет о формировании нашей территории. Он несложный и будет интересен как взрослым, так и детям. Второй маршрут — длиной 1,49 км — также подойдёт людям с разной физической подготовкой. Он приведёт экскурсантов к мемориалу «Норильская Голгофа» и познакомит с печальными и героическими страницами истории Норильска. Третий — спортивно–познавательный — предполагает более крутой подъём по ступеням и будет под силу физически подготовленным людям (протяжённость — 2,55 км). На этом участке планируется обустроить две смотровые площадки. На вершине экскурсантов будет ждать сундучок альпиниста, хранящий газетные вырезки, коробки спичек и интересные находки людей, поднимавшихся на гору начиная с 1970–х годов.

– Хотелось бы, чтобы первый участок лестницы был готов уже в следующем году. Но будем смотреть, как пройдёт обследование. Нами обсуждалось обустройство тёплой остановки у подъезда к горе, но об этом предметно поговорим позднее. Автобусный маршрут здесь есть — до Норильской обогатительной фабрики, — заключила Анастасия Король.