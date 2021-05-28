Кинокомплекс «Родина» приглашает норильчан вместе отпраздновать Международный день защиты детей

Что больше всего любят дети? Конечно, мультфильмы! «Родина» предлагает начать празднование уже в эти выходные.

Маленьких гостей ждёт множество добрых сюрпризов!

29 мая:

15.00 — мультпрограмма от «Енисей кино» (видеозал) (0+);

16.45 — «Алёша Попович и Тугарин Змей» (детская комната) (12+).

30 мая:

15.00 - мультпрограмма от «Енисей кино» (видеозал) (0+);

16.45 – «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (детская комната) (0+).

1 июня:

15.00 мультпрограмма от «Енисей кино» (видеозал) (0+);

16.45 мультпрограмма от «Союзмультфильма» (детская комната) (0+).

Вход по пригласительным билетам. Получить их можно в кассе кинокомплекса.