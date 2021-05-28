Кинокомплекс «Родина» приглашает норильчан вместе отпраздновать Международный день защиты детей
Кинокомплекс «Родина» приглашает норильчан вместе отпраздновать Международный день защиты детей
Что больше всего любят дети? Конечно, мультфильмы! «Родина» предлагает начать празднование уже в эти выходные.
Маленьких гостей ждёт множество добрых сюрпризов!
29 мая:
15.00 — мультпрограмма от «Енисей кино» (видеозал) (0+);
16.45 — «Алёша Попович и Тугарин Змей» (детская комната) (12+).
30 мая:
15.00 - мультпрограмма от «Енисей кино» (видеозал) (0+);
16.45 – «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (детская комната) (0+).
1 июня:
15.00 мультпрограмма от «Енисей кино» (видеозал) (0+);
16.45 мультпрограмма от «Союзмультфильма» (детская комната) (0+).
Вход по пригласительным билетам. Получить их можно в кассе кинокомплекса.