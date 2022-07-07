МАУ ИЦ «Норильские новости»

Кладовщица одной из школ Таймыра попалась на краже продуктов

Кладовщица одной из школ Таймыра попалась на краже продуктов

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Кладовщица одной из школ Таймыра попалась на краже продуктов

Как сообщают в краевом ГУ МВД, сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

Кладовщица одной из школ Таймыра попалась на краже продуктов

История началась с того, что в ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району поступила информация о том, что в школе выявлен факт недостачи продуктов питания. В ходе следствия стало известно, что не единожды 43-летняя кладовщица уносила продукты домой.

Сейчас женщина отстранена от занимаемой должности. В отношении работницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Фото из открытых источников
7 июля в 09:36 580
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