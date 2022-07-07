Кладовщица одной из школ Таймыра попалась на краже продуктов

История началась с того, что в ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району поступила информация о том, что в школе выявлен факт недостачи продуктов питания. В ходе следствия стало известно, что не единожды 43-летняя кладовщица уносила продукты домой.

Сейчас женщина отстранена от занимаемой должности. В отношении работницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.