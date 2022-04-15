Классные руководители Красноярского края могут попасть на профессиональный форум

Открыт приём заявок на Форум классных руководителей. В нем могут участвовать педагоги, имеющие опыт работы в школе. Организаторы мероприятия отмечают, что для учителей это шанс повысить свой профессиональный статус.

Для регистрации нужно просто заполнить анкету в приложении во «Вконтакте». После этого участники пройдут отборочные испытания.

Регистрация на форум по ссылке.