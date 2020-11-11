МАУ ИЦ «Норильские новости»

Классные руководители получат дополнительные выплаты

Классные руководители получат дополнительные выплаты

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Классные руководители получат дополнительные выплаты

По поручению президента РФ классные руководители всех российских школ получат дополнительные выплаты.

Классные руководители получат дополнительные выплаты

В знак поддержки за важный и неоценимый труд учителей Владимир Путин, президент РФ, поручил выплатить всем классным руководителям России по пять тысяч рублей.

Вознаграждение также будет полагаться педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, например, МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.

Добавим, что все ранее установленные надбавки педагогам сохраняются.

Фото Ирина Яринская
11 ноября в 17:45 110
Классные руководителиОбразование
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