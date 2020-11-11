Классные руководители получат дополнительные выплаты

В знак поддержки за важный и неоценимый труд учителей Владимир Путин, президент РФ, поручил выплатить всем классным руководителям России по пять тысяч рублей.

Вознаграждение также будет полагаться педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, например, МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.

Добавим, что все ранее установленные надбавки педагогам сохраняются.