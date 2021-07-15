Клиенты «РостТеха» теперь могут оплачивать услуги оператора онлайн на сайте компании

Необходимо кликнуть на вкладку «Личный кабинет» и выбрать пункт «Регистрация». Далее появится форма, в которой требуется указать личные данные и лицевой счёт абонента. После подтверждения регистрации граждане получат доступ к квитанциям за текущий и предыдущие месяцы, а также смогут оперативно оплачивать услуги и отслеживать платежи, а также оставлять обращения.

«Разрабатывая личный кабинет, мы ставили перед собой задачу - сделать его функционал максимально полным, а интерфейс - интуитивно понятным для всех пользователей. Большинство жителей предпочитает оплачивать услуги онлайн, поэтому теперь это доступно в личном кабинете на официальном сайте компании», - сообщил руководитель департамента регионального оператора Владимир Потридённый.