Клиенты «РостТеха» теперь могут оплачивать услуги оператора онлайн на сайте компании
Клиенты «РостТеха» теперь могут оплачивать услуги оператора онлайн на сайте компании
Для этого абонентам следует завести личный кабинет.
Необходимо кликнуть на вкладку «Личный кабинет» и выбрать пункт «Регистрация». Далее появится форма, в которой требуется указать личные данные и лицевой счёт абонента. После подтверждения регистрации граждане получат доступ к квитанциям за текущий и предыдущие месяцы, а также смогут оперативно оплачивать услуги и отслеживать платежи, а также оставлять обращения.
«Разрабатывая личный кабинет, мы ставили перед собой задачу - сделать его функционал максимально полным, а интерфейс - интуитивно понятным для всех пользователей. Большинство жителей предпочитает оплачивать услуги онлайн, поэтому теперь это доступно в личном кабинете на официальном сайте компании», - сообщил руководитель департамента регионального оператора Владимир Потридённый.