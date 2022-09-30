Клюшки по-флотски

Этот турнир давно стал частью большой программы визита североморцев на Таймыр. В этом году на ледовой арене сошлись сборные Северного флота и Норильска, а также команда «Заполярник». Игры проходили по круговой системе. Первыми на лёд вышли сборные гостей и норильчан.

Внимательные зрители могли заметить, что облик главной площадки «Арктики» изменился: благодаря поддержке «Норникеля», заменили хоккейные борта и остекление, установили видеокуб, систему видеоповтора и электронное табло. Обновили и оборудование для подготовки льда. Всё это позволяет Дворцу спорта отвечать стандартам, предъявляемым Всероссийской хоккейной лигой.

На открытии турнира заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев пожелал хоккеистам интересной и честной игры и провел символическое вбрасывание шайбы.

- За прошедшие годы спортсмены стали хорошими друзьями, и каждой команде я желаю победы. А победят, как всегда, сильнейшие, - сказал контр-адмирал.

Заместитель главы Норильска по информационной политике и перспективному развитию Владимир Баринов подчеркнул, что норильчане всегда рады встрече с североморцами:

- Благодарю командование флота за то, что ваши визиты всегда сопровождается богатыми культурной, военно-патриотической и спортивной программами. Желаю всем спортсменам интересной и честной игры.

Боевую поддержку своим ребятам оказывали с трибун моряки экипажей большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Иван Грен», скандировавшие речовки дружно и слаженно, как и подобает военным. Впечатляющее музыкальное сопровождение обеспечил военный оркестр под руководством дирижёра Дениса Гольдорфа. Но и норильчане показали, что хоккей у нас любят и болеть за земляков умеют. Особенно старались дети - кажется, до хрипоты.

Игра сразу пошла активно. В первой половине матча шайба чаще залетала ближе к воротам хозяев: атака противника вскрывала защиту норильчан, и, хотя наш вратарь дрался как лев, совершая красивейшие сейвы, гостям уже на третьей минуте матча удалось пробить оборону. Со счётом 1:0 команды ушли на перерыв.

На площадке между тем нашлось место и спортивной доблести: во втором периоде игрок норильской команды под номером № 44 лёг под шайбу, сорвав атаку соперника. Однако североморцы продолжали успешно «сушить» ворота, а у норильчан случались обидные рикошеты - порой шайба словно специально «не шла» в сетку.

Работы у голкиперов не убавлялось, а арбитры стали чаще назначать малые штрафы. Что интересно, преимуществом не смогла воспользоваться ни одна из команд. Но при игре в равных составах гости вновь забили, увеличив отрыв в счёте до 2:0. Это не осталось без ответа: эффектным ударом за три минуты до конца периода забили норильчане, сократив отставание. К сожалению, ненадолго: гости наказали хозяев за дерзость, вкатив шайбу нам «в раздевалку» - - 3:1.

Во время перерыва Олег Голубев, капитан сборной североморцев, признал: у норильчан отличный состав, а многие игроки обеих команд хорошо знакомы не только по Кубку северных городов, но и по играм чемпионата Ночной хоккейной лиги в Сочи, где они болеют друг за друга:

- Сегодня, вне сомнения, у нас товарищеская встреча. Мы, хоть и соперники на льду, но в жизни – добрые друзья.

Он также рассказал, что в сборную Севморфлота отбирают представителей 24 команд Северной военной хоккейной лиги. Ну, а нынешние игроки - многократные чемпионы Мурманской области.

Самым богатым на голы стал третий период - к сожалению, все шайбы пришлось вынимать из сетки вратарю норильчанам. Сборная Северного флота одержала победу над сборной Норильска со счётом 8:1. Тем не менее Константин Ганин, тренер североморцев, отметил прекрасную игру нашего 18-летнего голкипера и хорошие скоростные качества хозяев.

Александр Тимченко, тренер норильской сборной, в свою очередь, поблагодарил гостей за игру, отметив, что их класс и опыт был виден воочию:

- Первую половины игры мы отыграли хорошо, а вот дальше сказалась лучшая физподготовка североморцев. Они имеют регулярный игровой опыт, участвуют в первенстве и чемпионате Мурманской области, в военных играх. Как бы ни было, борьба продолжается, эстафету примет «Заполярник». Но даже если мы не сможем завоевать кубок, это не страшно: нам важно выходить на площадку как можно чаще, и особенно - против таких мастеровитых игроков.