Клуб исследователей Таймыра проведёт традиционную, уже двенадцатую по счёту, конференцию исследователей Таймыра

Общая тема практически всех докладов, которые будут представлены на конференции, — «С дальних берегов». В программу мероприятия вошли 18 докладов, подготовленных научными сотрудниками исследовательских организаций и учреждений культуры, учёными, экскурсоводами, натуралистами, сотрудниками местных СМИ. Рассказывая об исследованиях за прошедший год, докладчики так или иначе обращаются к «дальним берегам» – в прямом или переносном смысле. Либо речь идёт о дальних берегах памяти, либо о реальных далёких территориях, куда завели экспедиционные дороги.

Завершится конференция фильмом «Гуси. Зимовка» с участием Софьи Розенфельд, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника института проблем экологии и эволюции Российской академии наук.

В этом году, как и в прошлом, мероприятие будет проходить в течение дня, начиная с 11 часов. Помимо участников из Дудинки, ожидается представитель Туруханского района.