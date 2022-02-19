Клуб по интересам

Умный отдых

Организация досуга норильчан всегда была одной из основных задач руководства города и комбината. В советское время, наряду с традиционными развлекательными мероприятиями, успешно работала такая форма познавательного досуга, как «Клуб выходного дня», когда всем желающим предлагалась обширная культурная программа — от лекций до тематических походов. Даже за пределами Норильска. Например, за 10 рублей можно было улететь в посёлок Диксон вместе с группой неравнодушных к истории людей и провести там выходные с интеллектуальной пользой для себя.

– Сегодня все эти формы проведения познавательного досуга утрачены, а спрос у жителей города, стремление отдохнуть в выходные с пользой есть, и немалый. Многолетняя успешная работа Клуба исследователей Таймыра (КИТ) даёт нам право утверждать, что социально благополучные жители Норильска, семьи с детьми, молодёжь активно участвуют во всех наших мероприятиях познавательного и исследовательского направлений. Они просят организовать при нашем клубе отдельное направление такой работы. Мы и сами видим, что многие горожане, особенно в возрасте формирования личности, испытывают потребность узнавать о родном городе как можно больше, и не только в классах и лекционных залах, но и на месте событий, — отмечает руководитель КИТа и проекта Станислав Стрючков.

«Клуб выходного дня» — так называется новый социальный проект Клуба исследователей Таймыра, направленный на организацию познавательного досуга для жителей Большого Норильска.

Идея возрождения сразу двух, популярных ещё в советское время досуговых направлений — Клуба выходного дня и лектория общества «Знание» — осуществилась благодаря поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

За счёт эффективной экскурсионно–лекционной программы мероприятия проходили на принципиально другом уровне. В течение года лучшие профильные специалисты Норильска проводили интерактивные лекции, познавательные экскурсии, организовывали экспедиции и походы. Всё это было направлено на развитие устойчивого интереса у населения к месту проживания. Мероприятия затрагивали разные области: историю, географию, этнографию, геологию, археологию, биологию и другие. Среди прочего целью проекта было заявлено формирование идентичности, популяризация активного поиска знаний и их применение в повседневной жизни.

– Для достижения этих целей создали заново забытый механизм, с помощью которого организуется познавательный досуг людей, интересующихся и знающих свою землю, а значит, любящих и развивающих её. Итогом этого процесса стал устойчивый интерес не только к такому досугу, но и к локальной истории у нескольких сотен людей, приобретение ими исследовательского опыта, появление отдельных личностей и групп, ориентированных на краеведение как форму проведения досуга. Мы успешно внедряем практику «умного отдыха», — делится Станислав Стрючков.

Притяжение Таймыра

Жители Большого Норильска активно включились в процесс. Списочный состав «Клуба выходного дня» составил 76 человек. Но, по словам организаторов проекта, за год было задействовано порядка 300 человек. Те, кто заполнили анкету о вступлении в клуб, впоследствии приходили семьями, приводили родственников и друзей.

В рамках проекта было проведено более 20 мероприятий различного рода:

– интерактивные лекции в музеях Норильска, библиотеке, экологической гостиной «Заповедников Таймыра», а также на местах исторических событий;

– экскурсии и походы разной степени сложности и нагрузки — однодневные и многодневные, с выездом на места событий, в том числе труднодоступные, — для углублённого изучения каждого конкретного исторического факта в реальной обстановке;

– участие в публичных акциях по теме (городские викторины, выставки и ярмарки).

Первая тематическая встреча была посвящена уникальному событию в жизни Норильска ХХ века — строительству нового молокозавода, по тем временам одного из передовых по технологии не только в стране, но и в мире. Лариса Фоменко, которая в тот период трудилась переводчиком на строительстве этого уникального объекта норильской производственной инфраструктуры, рассказала собравшимся о работе иностранцев в закрытом городе.

Одна из интереснейших экскурсий — это посещение Музея железной дороги Норильска. Все желающие совершили путешествие во времени и в буквальном смысле прикоснулись к экспонатам — свидетелям истории строительства самой северной в мире железной дороги.

Чего стоит лекция–экспедиция на территорию пожарной части Надеждинского завода в поисках знаний о промышленной пожарной безопасности. Собравшиеся увидели, как устроена пожарная машина (мечта каждого мальчишки с детства!), приёмы спасения людей подручными средствами и даже поучаствовали в мастер–классе. Особенно впечатлила публику пенная атака с использованием ствола «Пурга–5».

Один из самых запоминающихся походов — в Талнахские горы. Порядка 40 человек, несмотря на дождливую и холодную погоду, отправились на место крушения военно–транспортного самолёта АН–12, разбившегося в декабре 1962 года.

Надолго запомнится участникам проекта и посещение Музея боевой славы в Молодёжном центре Норильска. Его создатели Валерий Шабурин и Олег Шалдаев рассказали об истории Норильска в годы Великой Отечественной войны и о том, как вся страна ковала Великую Победу, а также о боевых операциях во время локальных конфликтов. Рассказ был настолько эмоциональным и насыщенным, что никого не оставил равнодушным.

Кроме «полевых» выходов была и лекционная часть. Для понимания территории краевед Лариса Стрючкова рассказала о древней истории Таймыра, топонимике, этнографии и порядке заселения нашего полуострова. Вместе разбирались в истории коренных народов, особенностях их языка, одежды и жизненного уклада. Попутно рассмотрели некоторые географические объекты. Вспомнили все версии некоторых общеупотребимых топонимов — названий рек, озёр, гор и населённых пунктов.

Стоит особенно выделить посещение святая святых Центральной городской библиотеки — отдел редких книг. Он может спокойно потягаться с крупнейшими библиотеками страны — настолько уникальна собранная здесь коллекция редких книг.

Финалом проекта стала презентация трёх справочников–путеводителей серии «свидание с историей» для самостоятельного планирования и проведения познавательного досуга. Одно издание описывает историческую часть Норильска, его судьбу и архитектуру. Второе издание познакомит вас с промышленным прошлым города. При этом можно будет составить маршрут по рекомендациям авторов и посетить локации самостоятельно. Из третьего издания вы узнаете много интересного о природе в окрестностях Норильска. Оказывается, чтобы попасть на плато Путорана, вовсе не требуется лететь куда– то на вертолете. Древние столовые горы близко — Талнах находится на западных отрогах плато. А за час–полтора пешком можно добраться до красивейшего двухкаскадного водопада Красные Камни.

Если вы ещё не знаете, как с пользой провести выходные, тогда вам на сайт Клуба исследователей Таймыра и книжного издательства «Апекс». На этих ресурсах любой желающий сможет скачать все три путеводителя совершенно бесплатно. Они появятся в течение месяца. А пока, по секрету, там есть и другие бесплатные брошюры от другого проекта — «Школы краеведа».