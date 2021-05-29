27 мая в России — День библиотекаря. Празднуется с 1995 года.

Первая городская публичная библиотека в Норильске появилась в мае 1955 года в Доме техники

– Библиотека в Норильске во все времена – это не только хранилище книг, это центр культурной жизни города, традиционная площадка для проведения различных общегородских праздников и акций, место для встреч и общения с интересными людьми, а также интеллектуального и творческого развития горожан разного возраста. Правда, сегодня всё ещё сохраняются ограничения по проведению массовых мероприятий, но с небольшими группами мы уже работаем.

Огромной популярностью пользуется клубная деятельность — в каждой библиотеке, а их в ЦБС 11, организованы клубы, кружки и творческие объединения, где любой норильчанин найдёт занятие по душе.

К примеру, в клубе успешного родителя при библиотеке семейного чтения психологи, педагоги, педиатры, логопеды и другие приглашённые специалисты вместе с библиотекарями помогают мамам и папам решать злободневные вопросы воспитания. В интеллектуальном мужском клубе при Публичной библиотеке проходят чемпионаты по шахматам, а также мастер–классы и сеансы одновременной игры. И если перечислять всё, что предлагают сегодня норильские библиотеки для проведения досуга интересно и с пользой, — газеты не хватит. Подробную информацию о досуговой деятельности можно найти на сайте ЦБС mucbs.ru в разделе «О нас» в подразделе «Клубы и кружки».

– Это ж насколько разносторонним нужно быть библиотекарю, чтобы удовлетворить все потребности посетителей библиотеки...

– Да, современный библиотекарь — это специалист широкого профиля и человек с активной жизненной позицией. Ведь сегодня мало уметь просто книги выдавать, нужно быть и психологом, и педагогом, и аниматором, и исследователем... Например, сейчас при комплектовании фондов мы в первую очередь опираемся на потребность читателей, поэтому регулярно проводим опросы, изучаем специализированные журналы, рейтинги и отзывы, следим за книжными новинками да и вообще стараемся быть в курсе всего происходящего в стране, регионе, городе.

Также мы постоянно ищем новые формы работы, чтобы заинтересовать как можно больше горожан. Так, в пандемию мы записали большое количество видеороликов и программ — самые популярные: «На кухне с классиками», «Сказки на ночь» и совместный проект с актёрами Заполярного театра драмы, которые прочитали для нас короткие рассказы. Также востребованы лекции в помощь учебному процессу. Причём не только школьники и студенты в них заинтересованы — например, в последнее время занятия по истории активно посещают росгвардейцы.

– А обращаются ли сегодня к библиотекарям с просьбой посоветовать что почитать?

– Конечно. И это, кстати, случается гораздо чаще, чем запрос какой–то конкретной книги. К примеру, владикавказские студенты, приезжающие летом в Норильск на производственную практику, традиционно чуть ли не в день прилёта приходят к нам и просят выдать им «что–нибудь интересное». И библиотекари, будучи людьми начитанными, с удовольствием делятся открытиями с читателями. Правда, чтобы угадать с выбором, нужно сначала побеседовать с клиентом и узнать о его предпочтениях. Но библиотекари у нас люди ещё и общительные, поэтому проблем не возникает.

– А лично вы что бы порекомендовали книгочеям?

– Совсем недавно я дочитала «Обитель» Захара Прилепина — это, конечно, не развлекательное чтение, но любителям книг, которые долго не отпускают, она обязательно понравится.

– Многие читающие взрослые с сожалением отмечают, что их дети, несмотря на положительный пример, читать не любят. Как исправить ситуацию?

– Тут все средства хороши. Например, мы в библиотеке придумали такой ход: чтобы поиграть в теннис, приставку, настольную игру, ребёнок должен предъявить жетон, который он получает за каждые 15 минут чтения в читальном зале. И нередко бывает, что «теннисист» зачитывается и вообще забывает, что собирался играть. Тут главное — правильное произведение подобрать. Не берёт ребёнок книгу в руки — читайте ему сами, прерываясь на самом интересном месте.

Комиксы, энциклопедии, журналы для детей и подростков — не уставайте искать то, что увлечёт ваше чадо. Мы в свою очередь в помощь родителям открыли школу будущего читателя — начиная с полутора лет, переходя из класса в класс, к семи годам ребёнок не может не полюбить книги и библиотеку. Кстати, родители с детьми — это наши самые активные и преданные посетители.

– Библиотекарей хватает?

– Сотрудники нам всегда нужны. И рады мы всем гуманитариям. В библиотеке сегодня можно реализовать любые навыки и умения: знаешь информатику, владеешь иностранным языком, интересуешься психологией, вяжешь, вышиваешь, играешь на гитаре, поёшь, танцуешь — делись опытом! Причём многие, придя к нам из других сфер — из СМИ, учебных заведений и прочих, в процессе работы заочно получают высшее библиотечное образование и очень этому рады.

Кстати, искренне советую выпускникам школ обратить внимание на факультеты библиотековедения и библиографии академий и институтов культуры. Здесь научат не только работать с информацией — искать, обрабатывать, структурировать, грамотно писать, говорить, быстро читать, но и вообще мыслить логически и системно, что в целом в жизни, конечно же, пригодится. Такое образование даёт человеку безграничные возможности — оно служит отличной базой для дальнейших изысканий и роста.

И отмечу, что сегодня профессия библиотекаря перестаёт быть чисто женской — так представитель сильного пола успешно работает в библиотеке № 3. А специалист Талнахской библиотеки, переехав в Москву, возглавил один из отделов Российской национальной библиотеки. Так что у нас тут отличная стартовая площадка. И зарплата у библиотечных специалистов сегодня достойная.

– А о чём мечтаете?

– Очень хочется создать модельную модернизированную библиотеку — это особое пространство, которое из книгохранилища и читального зала трансформируется в арт–холл для презентаций или мультимедийную коворкинг–зону для работы, общения и обучения и оснащается компьютерами, фотоаппаратами, проекторами, интерактивными панелями, очками виртуальной реальности. Кроме того, библиотечный фонд оснащается системой автоматизации с помощью RFID–технологии: каждая книга получает RFID–метку, благодаря чему читатель оформляет её выдачу через станцию самообслуживания. А разобраться во всём помогает библиотекарь–робот...

– Это что–то из области фантастики...

– Таким же фантастическим проектом когда–то казался и FabLab. А сегодня в лаборатории инновационного творчества, открытой на базе библиотеки на проезде Котульского, 15, и оборудованной различными станками, можно работать с деревом, фанерой, пластиком, металлом, кожей, тканью, плёнкой, бумагой; моделировать и производить самые разнообразные предметы. Также здесь много электроники и есть всё, что касается мехатроники и робототехники.

– Не каждой российской библиотеке удаётся идти в ногу со временем.

– Да, нам повезло — колоссальную поддержку оказывают «Норникель» и администрация города. Благодаря искренней заинтересованности властей Норильска и руководителей градообразующего предприятия, в будущее мы смотрим с оптимизмом.