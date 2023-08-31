Ко Дню знаний Музей Норильска представит новый выставочный проект
Ко Дню знаний Музей Норильска представит новый выставочный проект
«Азбука Норильска» станет частью цикла научно-популярных выставок #ГидпоНаукам для самых любознательных и любопытных. В этот раз посетители вместе с научными сотрудниками будут «читать» город от А до Я.
Занятие пройдёт 1 сентября и превратится в настоящее путешествие по страницам «Азбуки Норильска». За каждой буквой будет скрываться загадка, либо ребус о нашем городе. Ответы не всегда очевидны, гостям мероприятия потребуется применить логику и смекалку. Научные сотрудники музея, они же гиды и проводники в мир науки, построили не один «лингвистический» маршрут для посетителей разного возраста.
От А до Я, или от Я до А, построить свой смогут и индивидуальные посетители. В музее советуют не (всегда) верить своим глазам. Знание Норильска поможет разгадать все ребусы, в качестве подсказки - экспонаты из коллекции Музея Норильска. Здесь можно встретить зуб мамонта, пенсне Николая Николаевича Урванцева и даже метеобудку. Музейная подготовка юных лингвистов-краеведов предполагает полное погружение в изучение истории Норильска с помощью музейных экспонатов.
1 сентября экскурсии-занятия для организованных школьных групп пройдут по предварительной записи по телефону 46-13-27.
Выставка продолжит работу ежедневно с 11.00 до 19.00 кроме понедельника, в пятницу с 13.00 до 21.00. Билеты доступны по «Пушкинской карте».
Выставка рекомендована для детей старше шести лет.