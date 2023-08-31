Ко Дню знаний Музей Норильска представит новый выставочный проект

Занятие пройдёт 1 сентября и превратится в настоящее путешествие по страницам «Азбуки Норильска». За каждой буквой будет скрываться загадка, либо ребус о нашем городе. Ответы не всегда очевидны, гостям мероприятия потребуется применить логику и смекалку. Научные сотрудники музея, они же гиды и проводники в мир науки, построили не один «лингвистический» маршрут для посетителей разного возраста.

От А до Я, или от Я до А, построить свой смогут и индивидуальные посетители. В музее советуют не (всегда) верить своим глазам. Знание Норильска поможет разгадать все ребусы, в качестве подсказки - экспонаты из коллекции Музея Норильска. Здесь можно встретить зуб мамонта, пенсне Николая Николаевича Урванцева и даже метеобудку. Музейная подготовка юных лингвистов-краеведов предполагает полное погружение в изучение истории Норильска с помощью музейных экспонатов.

1 сентября экскурсии-занятия для организованных школьных групп пройдут по предварительной записи по телефону 46-13-27.

Выставка продолжит работу ежедневно с 11.00 до 19.00 кроме понедельника, в пятницу с 13.00 до 21.00. Билеты доступны по «Пушкинской карте».

Выставка рекомендована для детей старше шести лет.