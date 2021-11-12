Коба Кавтеладзе: «Вакцина в Норильске есть»

Руководитель территориального отдела минздрава края в Норильске прокомментировал ситуацию с наличием вакцины в Норильске. По его словам, число имеющихся в городе доз мониторится ежедневно, причём с разбивкой по видам вакцин. На 8 ноября в Норильске оставалось порядка 2500 доз, вчера утром — 1 200. Средний расход в сутки — 300–350 доз.

«Знаю, что есть жалобы от людей на отсутствие вакцины. Поясню, почему у горожан сложилось такое впечатление. В упомянутое число вакцин входят все четыре вида. «Спутника V», используемого в основном для первичной вакцинации, действительно оставалось немного, и чтобы продержаться до следующей поставки, нам пришлось в первую очередь прививать тех, кто записался предварительно. Те же, кто приходил без записи, получали отказ, — пояснил Коба Кавтеладзе. — Кроме того, учитывая наш климат, в любой момент могут случиться перебои с воздушным сообщением, потому иногда мы несколько ограничиваем вакцинацию. Это позволяет не допустить полного отсутствия вакцины в городе».

Ещё часть отказов связана с тем, что некоторые горожане, впервые прививаясь, хотели получить «Спутник Лайт», но им отказали. Коба Кавтеладзе подчеркнул, что этот препарат предназначен только для ревакцинации, поскольку он вызывает недостаточно эффективный для первой прививки иммунный ответ. Для первичной вакцинации используются исключительно двухкомпонентные вакцины.

Вчера в город поступило 3100 доз «Спутника V», всех желающих ждут в прививочных пунктах. Этого хватит как для заранее записанных, так и для тех, кто решил вакцинироваться здесь и сейчас. Поставки регулярные — они ведутся дважды в неделю, сбоев в системе нет. При срочной надобности вакцину привезут в Норильск из края за сутки. А вот вид вакцины, которую доставят в город, зависит как от того, какую Норильск заявит, так и от того, какая в принципе будет поступать из Федерации в регион.

Коба Кавтеладзе отметил, что сейчас активность населения по вакцинации возросла. До летних показателей, когда прививались до 600 человек в день, ещё далеко (это было связано с тем, что въезд во многие регионы России и другие страны был ограничен для невакцинированных), но и к темпам, когда количество привитых в сутки составляло до 110 горожан, мы тоже не возвращаемся. Сегодня ежедневно дозу вакцины получают до 350 человек.

«Мы рады росту темпов вакцинации, и принимаем как по живой очереди, так и по записи. Но уточню: в связи с ограничением доступа в СРК «Арена» работа находящегося в нём пункта вакцинации приостановлена. Сейчас выбираем другое помещение за пределами лечебных учреждений, как только мы его найдём, а это нелегко, поскольку есть ряд строгих требований, развернём пункт. Пока сложно обозначить сроки, но сама вакцинация начнётся буквально на следующий день после подбора помещения», — рассказал руководитель территориального отдела минздрава края.

Работы у медиков ещё много: в минздраве отмечают, что для формирования иммунной прослойки требуется вакцинировать 80% взрослого населения, в Норильске это 112 000 человек (пока вакцину получили 63 000 горожан). При этом успеть нужно до конца года, так как в ближайшие месяц-два медики ждут подъёма волны заболеваемости ковидом в городе.

«Сегодня у нас относительно спокойная ситуация с коронавирусом, но мы видим, что происходит в центральных регионах России, в крае. Обычно волна доходит до нас с опозданием, потому критичным будет период с конца ноября по начало декабря. Единственная защита — своевременная вакцинация. И сделать прививку нужно сейчас, чтобы успеть выработать иммунитет. В этом случае, даже если вы столкнётесь с инфекцией, болезнь будет протекать либо в лёгкой форме, либо бессимптомно. Сейчас болеют даже дети. У нас работает детский госпиталь, в котором ежедневно находятся 10–16 ребят с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Родители 99% из них не вакцинировались. Это доказывает, что нужно бережно относиться к своему здоровью и здоровью детей», — поделился Коба Кавтеладзе.

Он добавил, что в настоящее время ситуация с коечным фондом напряжённо-стабильная: из 140 коек в ковидных госпиталях заняты 115. При необходимости можно будет развернуть до 600 коек, но это будет особенно непросто сделать, учитывая необходимость привлечения дополнительного медперсонала, которого в городе не хватает.