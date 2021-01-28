Кочевым школам окажут поддержку

Сенаторы предложили учитывать специфику регионов Арктики в образовательных стандартах. Кочевые школы как вид обучения остается востребованным. Министерство просвещения РФ будет оказывать им необходимую поддержку. В числе конкретных направлений помощи называется обеспечение компьютерным оборудованием, доступом в интернет, повышение квалификации и переподготовка педагогов. На базе Герценовского университета в Санкт-Петербурге планируется воссоздать центр подготовки по национальным языкам и национальной политике.

По данным международных исследований, качество образования в начальных классах российских школ остаётся на высоком уровне и опережает другие страны. По уровню знаний учеников 4-8-х классов Россия входит в пятёрку лучших. При этом, по оценкам специалистов, каждая третья школа в России имеет потенциал для улучшения результатов учащихся.