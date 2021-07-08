Когда каждая встреча - праздник

Алексей приехал в Норильск в 2017 году из Минусинска, где шесть лет отработал в пожарной части. Решив связать свою жизнь с органами внутренних дел, устроился стажёром по должности участкового уполномоченного. В этом качестве он в августе 2017-го и встретился с Ириной, специалистом отдела по вопросам миграции, которая получила троих стажёров в помощь по службе.

Ирина долгое время делала вид, что Алексея совсем не замечает, правда, не заметить его было сложно. И не только из-за почти двухметрового роста... Алексей как истинный рыцарь был обходителен и как настоящий офицер настойчив и напорист... Два месяца он ежедневно встречал Ирину с работы и провожал её на автобус в другой район города. А в ноябре, пригласив девушку в гости, сделал ей предложение. Она ответила, что подумает, но раздумывала недолго, и уже в январе 2018-го ребята поженились. После чего молодой супруг отчалил в семимесячную учебную командировку, оставив молодую жену тосковать.

Внешне Ирина - хрупкая, грациозная девушка, рядом с Алексеем и вовсе Дюймовочка. В работе же принципиально строга и несгибаема. На вопрос, как она, такая неприступная, не устояла перед ухаживаниями Алексея, пожимает плечами и смеётся.

Видятся молодые люди не так часто, как хотелось бы. Теперь супруги - офицеры, Алексей перевёлся в отдел уголовного розыска... Суточные дежурства, оперативно-разыскные мероприятия, полицейские операции - если не одновременно, то по очереди они с головой в работе. Бывает, что даже в выходные не встречаются, признаётся Ирина, поэтому каждый совместно проведённый день для них маленький праздник. Они оба мечтают о большой семье. Пожелаем, чтобы эти светлые мечты в скором будущем претворились в жизнь.