Когда школьники будут писать всероссийские проверочные работы в 2021 году?

С 1 по 26 марта выпускники 11-х классов первыми напишут ВПР по следующим предметам: история, биология, география, физика, химия и иностранные языки (английский, немецкий или французский). Точные даты школы будут определять самостоятельно в рамках установленного периода.

С 15 марта по 21 мая ВПР напишут:

- 4-е классы - по предметам русский язык, математика и окружающий мир;

- 5-е классы – по русскому языку, математике, истории, биологии;

- 6 и 8-е классы – по русскому языку и математике.

Также в этот период им будет предложено написать две дополнительные проверочные работы, которые будут определены в случайном порядке. Для шестиклассников это могут быть история, биология, география или обществознание, а для восьмиклассников - история, биология, география, обществознание, химия или физика;

- 7-е классы – по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике. Кроме того, для семиклассников с 1 апреля по 21 мая в обязательном порядке будет организовано написание ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому)