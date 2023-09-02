Когда устал от суеты

Новоявленные туристы перенимали опыт наставников и учились обустраивать бивуаки. Даже место для палатки нужно выбирать с умом, чтобы не проснуться, например, в луже после ночного дождя.

Вместе с родителями красотами природы любовались самые юные норильчане. Привычку к активному отдыху нужно прививать с детства.

Задачей организаторов проекта было приобщить к туристическим будням как можно больше норильчан, которые никогда не практиковали активный отдых на природе. Всем желающим предоставили необходимое снаряжение — палатки, спальные мешки, рюкзаки и коврики.

Участники отправились на Болгохтох на спецтранспорте и автобусах. Доставку туристов до места размещения также взял на себя оргкомитет проекта в партнёрстве с администрацией города Норильска.

Норильчане освоили азы техники водного туризма. Экипировку и надувные плавсредства — байдарки и пакрафты — оргкомитет проекта приобрёл на грантовые средства.

Даже туристы–новички после тренировки уверенно управляли байдарками.

Лагерь задумывался как возможность провести время на природе всей семьёй, поэтому участники события взяли с собой домашних питомцев.

Арчи — опытный путешественник. Вместе со своей хозяйкой Юлией Зайцевой часто ходит в походы. На Болгохтох пёс прибыл уже во второй раз. В начале лета они с Юлией были в составе группы, которая прошла часть реки на катамаране. А в этом путешествии Арчи с удовольствием позировал вместе с остальными участниками.

Первая ночёвка в палатке — незабываемые впечатления! Запахи, звуки тундры и ночёвка в спальном мешке — всё это останется в памяти новоиспечённых путешественников. Скорее всего, они захотят испытать подобные чувства вновь.

Какой же туристический выезд без вкусного ужина? На природе аппетит просыпается у всех путешественников.

Вечером природа подготовила для туристов яркий сюрприз: в небе над лагерем появились разноцветные всполохи. Северное сияние удалось поймать в объектив.

Отдых на Болгохтохе закончился, все вернулись в обычную жизнь. Но грядут новые путешествия! Всю информацию можно найти на страничках в социальных сетях Федерации спортивного туризма Норильска и общественной организации «УРСА».

Фото предоставлены организаторами проекта «Делаем туризм доступнее»