Когда в товарищах согласье есть

XIX Красноярский экономический форум, посвящённый развитию Сибири, собрал более 4,5 тысячи участников. Это главы сибирских регионов, заместители федеральных министров, сенаторы, депутаты Госдумы, мировые эксперты, представители крупного бизнеса, общественных организаций, градоначальники.

В ходе обсуждения влияния крупного бизнеса на благополучие территорий были подняты такие вопросы: как меняется запрос общества к социальным программам бизнеса; что нужно менять в практике управления территориями для повышения эффективности; становятся ли программы по развитию территорий фактором конкуренции за лучшие кадры и другие.

Модератором площадки выступил генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. Эксперт подчеркнул, что сегодня очень важно сократить разрыв между компаниями–инвесторами и муниципальной властью, у которой своё видение развития территории.

– Сейчас задача — гармонизировать эти отношения и показать, насколько важно партнёрство. Для бизнеса поддержка городов — это не просто красивый жест, это важный шаг в конкурентной борьбе за кадры. А дефицит кадров сейчас ощущают практически все крупные компании, квалифицированных сотрудников не хватает. Поэтому важно привлекать людей и делать максимум для того, чтобы они не покидали территории, — сказал Алексей Фирсов, отметив компанию «Норникель» как лидера в области взаимодействия города и бизнеса.

Глава Норильска Дмитрий Карасев и директор департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Жуйкова рассказали о совместной реализации масштабного плана социально–экономического развития Норильска, который включает ряд актуальных для города мероприятий.

Также градоначальник упомянул муниципальные программы, которые направлены на повышение привлекательности Норильска, что крайне важно в условиях кадрового дефицита. Так, специалисты, приглашённые по программе, получают хорошие подъёмные, служебное жильё или компенсацию оплаты расходов найма жилья, места для детей в детских садах и школах. Им и их семьям полностью оплачиваются затраты на переезд. Причём программа по привлечению дефицитных специалистов распространяется на наиболее важные для населения сферы: здравоохранение, образование (в том числе среднее специальное и высшее), культуру и

спорт.

– Мы наблюдаем интерес молодёжи к предприятиям, расположенным в Арктической зоне. Теперь остаётся решить задачу: как увеличить количество прибывающих работников и удержать действующие кадры, в том числе молодых специалистов. Особенности арктических территорий, в частности погодные условия, приводят к оттоку населения. И тут важно отметить, что ответственность за город у всех сторон, реализующих комплексный план, общая. И мы все работаем слаженно, понимая интересы друг друга, что, я уверен, даст положительный результат, — подытожил Дмитрий Карасев.

Также Дмитрий Карасев участвовал в обсуждении инфраструктурных проектов и проектов социального воздействия, вопросов взаимодействия городов с