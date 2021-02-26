Когда ждать новую программу переселения?

Как пояснил Денис Вальтер, и.о. начальника управления жилищного фонда администрации Норильска, сейчас идёт разработка программы, устанавливаются порядок и сроки приёма заявлений и документов от жителей города Норильска.

Информация о начале приёма управлением жилищного фонда администрации Норильска заявлений и документов от граждан на участие в программе будет размещена в СМИ дополнительно.

Сегодня в управление жилфонда принимаются документы лишь на участие в федеральной программе переселения.

- Федеральная программа распространяется не только на Норильск и Дудинку, а и на все северные территории Красноярского края. Соответствующим образом перераспределяется финансирование. Проще говоря, шансы попасть в федеральную программу переселения на 2022 год есть только у пенсионеров, которые вставали на учёт в 2001 и 2002 годах, - отметил Денис Вальтер.