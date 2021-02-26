МАУ ИЦ «Норильские новости»

Когда ждать новую программу переселения?

Когда ждать новую программу переселения?

Главная / Новости / Общество

Когда ждать новую программу переселения?

Программа переселения в рамках четырёхстороннего соглашения, подписанного 22 февраля, ещё не утверждена.

Когда ждать новую программу переселения?

Как пояснил Денис Вальтер, и.о. начальника управления жилищного фонда администрации Норильска, сейчас идёт разработка программы, устанавливаются порядок и сроки приёма заявлений и документов от жителей города Норильска.

Информация о начале приёма управлением жилищного фонда администрации Норильска заявлений и документов от граждан на участие в программе будет размещена в СМИ дополнительно.

Сегодня в управление жилфонда принимаются документы лишь на участие в федеральной программе переселения.

- Федеральная программа распространяется не только на Норильск и Дудинку, а и на все северные территории Красноярского края. Соответствующим образом перераспределяется финансирование. Проще говоря, шансы попасть в федеральную программу переселения на 2022 год есть только у пенсионеров, которые вставали на учёт в 2001 и 2002 годах, - отметил Денис Вальтер.

Фото Ирина Яринская
26 февраля в 09:25 690
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также